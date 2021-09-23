Mesmo com vitória diante do Ceará, Corinthians é eliminado do Brasileirão de Aspirantes

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians

O time sub-23 do Corinthians está eliminado do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nem mesmo a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, fora de casa, na tarde desta quinta-feira (23), foi o suficiente para classificar o Timão, que ficou apenas na terceira colocação do grupo C e não avançou às semifinais do torneio.

O único gol do confronto, que aconteceu na Cidade do Vozão, foi do atacante Matheus Matias, no primeiro minuto do segundo tempo.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosMatheus foi contratado pelo Time do Povo, em 2017, após se destacar pelo ABC, de Natal, na Série B do Campeonato Brasileiro, mas nunca se firmou no elenco profissional, acumulando empréstimos e retornou ao Parque São Jorge no meio deste ano, mas para integrar o elenco sub-23.

Com o triunfo, o Corinthians chegou a 10 pontos, mesmo número que o Ceará, que iniciou a rodada como líder do grupo. No entanto, os cearenses avançaram por ter uma vitória.

Para avançar, o Timão precisava bater o Vozão e torcer para uma derrota ou empate do Grêmio, contra o Figueirense, confronto que aconteceu no mesmo horário. No entanto, o Tricolor Gaúcho goleou os catarinenses por 4 a 0 e ficou com a ponta da chave, deixando o Time do Povo pelo caminho.