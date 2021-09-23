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Mesmo com vitória diante do Ceará, Corinthians é eliminado do Brasileirão de Aspirantes

Timão precisava vencer o Vozão e torcer para um tropeço do Grêmio para avançar às semifinais da competição nacional, o que não aconteceu...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:47

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 17:47
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians
O time sub-23 do Corinthians está eliminado do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nem mesmo a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, fora de casa, na tarde desta quinta-feira (23), foi o suficiente para classificar o Timão, que ficou apenas na terceira colocação do grupo C e não avançou às semifinais do torneio.
O único gol do confronto, que aconteceu na Cidade do Vozão, foi do atacante Matheus Matias, no primeiro minuto do segundo tempo.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosMatheus foi contratado pelo Time do Povo, em 2017, após se destacar pelo ABC, de Natal, na Série B do Campeonato Brasileiro, mas nunca se firmou no elenco profissional, acumulando empréstimos e retornou ao Parque São Jorge no meio deste ano, mas para integrar o elenco sub-23.
Com o triunfo, o Corinthians chegou a 10 pontos, mesmo número que o Ceará, que iniciou a rodada como líder do grupo. No entanto, os cearenses avançaram por ter uma vitória.
Para avançar, o Timão precisava bater o Vozão e torcer para uma derrota ou empate do Grêmio, contra o Figueirense, confronto que aconteceu no mesmo horário. No entanto, o Tricolor Gaúcho goleou os catarinenses por 4 a 0 e ficou com a ponta da chave, deixando o Time do Povo pelo caminho.
O Campeonato Brasileiro de Aspirantes de 2021 foi o primeiro do ex-meia Danilo como técnico.

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