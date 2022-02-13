Mesmo com vice no Mundial, Palmeiras deixa hotel em Abu Dhabi aplaudido por torcedores

Após perder a final do Mundial de Clubes para o Chelsea por 2 a 1, o elenco do Palmeiras já embarcou na noite do próprio sábado (12) de volta para o Brasil. Ao deixarem o hotel onde a delegação ficou hospedada em Abu Dhabi, jogadores e comissão técnica foram aplaudidos por um grupo de torcedores que foi ao local.A cena foi registrada pela própria assessoria de imprensa do Verdão, que divulgou o vídeo em suas redes sociais agradecendo o carinho recebido pelos torcedores (veja abaixo).