Mesmo com vice no Mundial, Palmeiras deixa hotel em Abu Dhabi aplaudido por torcedores

Após perder a final do Mundial de Clubes para o Chelsea por 2 a 1, o elenco do Palmeiras já embarcou na noite do próprio sábado (12) de volta para o Brasil. Ao deixarem o hotel onde a delegação ficou hospedada em Abu Dhabi, jogadores e comissão técnica foram aplaudidos por um grupo de torcedores que foi ao local.A cena foi registrada pela própria assessoria de imprensa do Verdão, que divulgou o vídeo em suas redes sociais agradecendo o carinho recebido pelos torcedores (veja abaixo).
O time alviverde embarcou de volta para o Brasil por volta das 22h (de Brasília). A chegada em São Paulo está prevista para acontecer às 13h (de Brasília) deste domingo (13), no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).
O clube ainda não definiu a programação para o elenco, mas os treinos devem ser retomados logo na segunda-feira (14), na Academia de Futebol, visto que o Verdão volta a jogar no Campeonato Paulista na quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra a Ferroviária, em Araraquara.