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Mesmo com um turno, Botafogo de 2020 já é o segundo que mais empatou no Brasileirão na década

Apesar de ter jogado apenas a metade do campeonato, atual equipe já é a segunda com mais igualdades na competição entre os Alvinegros do período de 2011 a 2020...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 07:00

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 07:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Campeonato Brasileiro do Botafogo é marcado por poucas derrotas e poucas vitórias. O Alvinegro somou onze empates em 19 partidas e, pulando ponto a ponto por rodada, não consegue se afastar da zona de rebaixamento. Em crise dentro e fora de campo, a equipe de 2020 carrega uma estatística pesada: é a segunda com mais igualdades no Brasileirão na atual década.
Sim, o Botafogo em 2020, mesmo jogando apenas um turno do Campeonato Brasileiro, já tem a segunda maior quantidade de empates que outras equipes do Alvinegro entre o período de 2011 a 2020 contando toda a competição, com 38 rodadas.
A edição que o Botafogo mais empatou neste período foi na temporada passada, com 12 igualdades. O Botafogo de 2020, portanto, está a um resultado de igualar o recorde.
A transformação do Botafogo é gritante ainda mais pensando que a equipe, no ano passado, foi que a menos empatou no Campeonato Brasileiro: apenas quatro vezes sob os comandos de Eduardo Barroca e Alberto Valentim. Da que menos tinha igualdades no placar, o Alvinegro virou o "rei dos empates" em 2020.
De qualquer forma, o Botafogo precisa deixar a estigma do empate para trás se quiser uma classificação na Copa do Brasil. Com a desvantagem de 1 a 0 sobre o Cuiabá, o Alvinegro joga a classificação para as quartas de final do torneio na próxima terça-feira, na Arena Pantanal, e precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga.OS EMPATES DO BOTAFOGO NA DÉCADA:
2020 - 11 (um turno)2019 - 42018 - 122017 - 112016 - 82014 - 72013 - 102012 - 102011 - 8

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