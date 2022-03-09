Mesmo com um jogo sobrando, Botafogo supera pontuações dos últimos três anos no Carioca

Apesar de estar recheado de jovens jogadores, passar por transição dentro e fora dos gramados e adotar paciência para o anúncio de reforços, o Botafogo tem melhores resultados no Campeonato Carioca em 2022 se comparado com os últimos três anos.+ Em carta de despedida do Botafogo, Freeland agradece jogadores, torcida e diretoria: 'Vocês foram fantásticos'

Mesmo com um jogo a ser feito - no próximo domingo contra o Audax Rio, em Angra dos Reis -, o Glorioso já superou a pontuação conquistada nas últimas três edições.

O Botafogo tem 19 pontos na atual temporada. Já classificado para as semifinais, o máximo que consegue na tabela é ficar na 3ª posição - no mata-mata enfrentará Flamengo ou Fluminense.

O número já é maior do que os últimos três anos. Foram 15 pontos em 2021, 16 em 2020 e 13 em 2019. O Alvinegro só avançou para fases mais avançadas do Estadual - da Taça Rio, sendo mais específico - no ano retrasado.

As dificuldades dentro de campo são iminentes - o Botafogo ainda passa longe de encher os olhos e aguarda a chegada de Luís Castro, com situação encaminhada junto ao Al-Duhail, para iniciar, de fato, o processo de reconstrução. Mesmo assim, a campanha no Carioca tem melhores referências do que nos últimos anos.