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Mesmo com sequência de vitórias, Palmeiras tem 1% de chance de título Brasileiro

Apesar da passagem positiva nas duas últimas rodadas, Verdão tem poucas chances de faturar a competição
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Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Depois de acumular um período de cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras voltou a vencer na competição ao conquistar resultados positivos diante de Internacional e Ceará. Com os pontos conquistados nas últimas duas rodadas, o Alviverde retomou a 3 posição na tabela e passou a vislumbrar novamente a possibilidade de título, porém as chances ainda são remotas.
De acordo com dados do site Infobola, do matemático Tristão Garcia, a probalidade do Verdão faturar seu 11 título do Brasileirão é de apenas 1%. O baixo número se deve muito aos tropeço da equipe de Abel Ferreira e à campanha sólida que o Atlético-MG vem fazendo ao longo da competição, tendo conquistado 56 pontos até aqui, 10 a mais que o Palestra.Além do Galo, que conta com 88% de chances de triunfar, o Flamengo é outra equipe que segue na briga pela primeira colocação. Apesar de contar com a mesma pontuação que o Verdão, o Rubro-negro tem três jogos a menos para serem disputados, o que os coloca como principal ameaça ao clube mineiro. O time de Renato Gaúcho conta com 10% de chances de se sagrar campeão Brasileiro.
Ainda que a possibilidade de conquista seja pequena e distância para o Atlético-MG na tabela esteja em 10 pontos, o Palmeiras segue brigando pelo título. O Alviverde volta a entrar em campo pela Brasileirão na próxima segunda-feira (25), às 21h30, quando encara o Sport, no Allianz Parque.

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