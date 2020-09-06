Mesmo com o time em baixa, presidente do Cruzeiro elogia reforços que chegaram para a Série B

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, teceu elogios para alguns reforços contratados pelo Cruzeiro para a Série B. O dirigente se disse satisfeito com o desempenho de quase todos os contratados, exceto o lateral-esquerdo Giovanni, muito criticado pela torcida pelas más atuações como titular. -De quem veio depois (desde que assumiu a presidência), eu acredito que a gente tenha acertado bastante, porque eles estão jogando. O Giovanni, infelizmente, não atendeu às expectativas como a gente gostaria, já que tinha trabalhado com Enderson duas vezes, vinha de um longo período de inatividade – disse Sérgio em entrevista nos canais oficiais do clube. Sérgio citou nominalmente outro nomes, mas de forma positiva, casos dos laterais-direitos Raúl Cáceres, titular em dez dos 11 jogos na Raposa, e de Daniel Guedes, que mesmo sem entrar em campo, ganhou um reforço positivo do presidente. - O Cáceres, principalmente, que era uma deficiência que a gente tinha, e que até a própria mídia esportiva, por meio de plataformas de análise, diz que está entre os melhores laterais entre as Séries A e B. O Daniel Guedes vem de momento longo de inatividade, mas a gente confia na volta do futebol dele, até porque está muito determinado, muito grato por todo apoio que a gente deu a ele-comentou. Outros a ganharem palavras amistosas de Sérgio Rodrigues foram os homens de frente. Claudinho, Arthur Caike e Airton já agradam o presidente celeste. - O Claudinho é um menino, de 19 anos. É um cara que muita gente falou que vinha como um destaque da Copa São Paulo, mas não falo que é isso, porque jogou o Paulista, que é o Estadual mais difícil que tem, jogou muito bem contra os grandes, tem muito potencial. É muito cedo para dizer se é estourado ou não, mas vai contribuir muito para gente ainda, sem dúvida nenhuma. Tanto que, ainda que entrando pouco, já tivemos sondagem de gente interessada nele-disse, para sem seguida comentar sobre os demais homens de frente recém contratados. - O Airton eu nem preciso dizer. É outro jovem que está entrando e entregando muito. O Arthur Caíke já entrou fazendo gol e participando ativamente-completou Sérgio que continua em busca de mais reforços apesar de não poder registrar novos jogadores por uma punição imposta pela FIFA por um débito com o Zorya, da Ucrânia, pela compra de Willian Bigode, em 2015. . Willian Pottker, que ainda defende o Internacional é o nome da vez, está bem encaminhado e pode ser anunciado nos próximos dias. Outra busca é na lateral-esquerda, para reforçar o setor, muito criticado pelas atuações de João Lucas e Giovanni.