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Mesmo com mudanças, Flamengo tenta manter sua essência ofensiva no duelo com o América-MG

Confronto deste domingo, às 11h, no Independência, pelo Brasileirão abrirá espaço para Renato Gaúcho observar como equipe sabe se adequar diante de tantas variações...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 06:25

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 06:25
Crédito: Renato Gaúcho poupou atletas de olho no duelo do meio de semana, pela Libertadores (Alexandre Vidal / Flamengo
A opção do técnico Renato Gaúcho por poupar titulares do Flamengo no Campeonato Brasileiro abrirá uma brecha importante para a sequência da equipe na temporada. Contra o América-MG, neste domingo (26), às 11h, o treinador observará se o Rubro-Negro, apesar das mudanças do meio para a frente, mantém sua postura ofensiva e consegue garantir os três pontos. Com a provável entrada de Thiago Maia, o Flamengo projeta manter o equilíbrio na saída de bola e ter o trunfo em finalizações de longa distância. O espaço para Diego como titular abre um leque de oportunidades.
Com nova chance na equipe, o craque, recuperado do edema na panturrilha direita, tem no duelo no Independência a possibilidade de retomar seu ritmo de jogo e se tornar boa alternativa na distribuição de jogadas do Rubro-Negro. O desempenho atuando mais próximo do setor ofensivo é um bom desafio para esta retomada prestes à equipe disputar o jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores.
Provável opção para o decorrer do jogo, Andreas Pereira também pode ser observado na mesma posição. O jovem, que se destaca pela vitalidade e pela precisão na finalização, não atuará no decorrer do jogo. Já na linha de frente, o Flamengo confiará novamente na boa fase de Vitinho, que tem se mostrado forte taticamente e vem dando passes importantes na campanha da equipe. Sua dobradinha com Matheuzinho (que será titular pois Isla é um dos poupados) também rende grandes esperanças. Outra alternativa é apostar nas investidas pelas pontas de Michael, em especial pelo lado esquerdo, em dobradinha com Renê.
Além da confiança em Bruno Henrique, Pedro receberá nova oportunidade de mostrar seu ímpeto ofensivo. O centroavante ocupará o lugar de Gabigol e, com mais minutos para jogar, pretende comprovar suas condições de deslanchar como titular.
O LANCE! transmite a partida válida pela vigésima-segunda rodada do Brasileirão em tempo real.

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