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Mesmo com liberação de torcida em BH, Cruzeiro ainda terá de pagar punição de partidas sem público

A punição é de 2020, mas pela pandemia de Covid-19, o clube azul ainda está come essa pendência para solucionar...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 22:31

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 22:31
Crédito: O retorno da China Azul aos estádios ainda pode demorar porque o Cruzeiro ainda tem uma punição a cumprir por incidentes de 2019-(Divulgação/Cruzeiro
Com a liberação de 30% de público nos estádios de futebol em Belo Horizonte, anúncio feito nesta terça-feira, 27 de julho, pela prefeitura da capital mineira,a esperança de uma reação do Cruzeiro na Série B, tendo a sua torcida perto, pode ser mais demorada do que se imagina. Como a Raposa só disputa a competição nacional, a CBF ainda precisa autorizar em suas competições o retorno de público. A entidade ainda não se posicionou sobre o que fará. Por enquanto, há um provável teste com torcedores nas arenas nas quartas de final da Copa do Brasil, em agosto. Porém, nada confirmado. A volta do cruzeirense ao campo tem outro entrave: o clube azul foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por confusões dentro do Mineirão nos jogos contra Atlético-MG, CSA e Palmeiras, no Brasileiro de 2019.Como a pandemia de Covid-19, impediu a presença de torcedores, a pena ainda não foi cumprida pela equipe azul. Logo, mesmo que os jogos sejam autorizados pela CBF, a Raposa terá de pagar a punição em cinco duelos pela Série B. O último jogo do Cruzeiro com a presença da sua torcida, foi no dia 11 de março de 2020, contra o CRB, pela Copa do Brasil, no Mineirão.

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