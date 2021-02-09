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futebol

Mesmo com interesse do PSG, Messi segue em pauta no Manchester City

Argentino tem contrato com o Barcelona até o fim da temporada e não deve continuar no clube. Paris Saint-Germain e Manchester City são os principais interessados no camisa 10...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 16:27

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 16:27

Crédito: AFP / LLUIS GENE
A poucos meses do fim de contrato com o Barcelona, a permanência de Lionel Messi no clube catalão está cada vez mais distante. Já podendo assinar um pré-contrato, o argentino vê o interesse do PSG ser cada vez mais intenso. Mas o clube francês tem a concorrência do Manchester City, que tentar levar o camisa 10 para a Inglaterra.
+ Veja a tabela da Champions LeagueDe acordo com informações do jornal "As", da Espanha, a equipe britânica, que ficou perto de contratar Messi no início da temporada, ainda não desistiu do jogador. Com o técnico Pep Guardiola no comando, este é um dos trunfos da direção azul celeste para tentar convencer o craque.
+ Tem clube interessado em Alexandre Pato: veja jogadores com passagem por seleção que estão sem time
Outro motivo apontado pelo portal é a amizade de Messi com Sergio Agüero, que tem contrato com o Manchester City também até o fim da temporada atual. Com o futuro indefinido, a chegada do astro do Barcelona pode fazer o artilheiro máximo dos Citizens a ficar por, pelo menos, mais um ano.

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