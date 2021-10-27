Mesmo com empate, probabilidade de acesso do Botafogo à Série A sobe para 95%

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

As probabilidades seguem aumentando. Mesmo com o empate em 1 a 1 com o Goiás na Serrinha, as chances de acesso do Botafogo na Série B do Brasileirão cresceram. Agora o Alvinegro tem, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), 95,2% de chance de voltar à elite do futebol nacional.+ Chay, do Botafogo, compartilha tornozelo inchado e reclama de agressão do Goiás: 'Falta de respeito'

O Botafogo chegou a 56 pontos e é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro tem cinco pontos de vantagem em relação ao CRB, primeiro time fora do G4. Vale lembrar que faltam seis rodadas a serem disputadas até o fim da competição.

No que diz respeito a título, o Botafogo tem, de acordo com o estudo, 34,7% de chance de levantar o troféu ao final da Série B. Vale lembrar que a equipe comandada por Enderson Moreira poderia ter terminado a rodada na liderança se tivesse vencido o Esmeraldino.

Na rodada passada, após a vitória sobre o Brusque, as chances de acesso do Botafogo eram de 93,9%, enquanto a possibilidade de título aparecia em 35%.