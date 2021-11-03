Mesmo com dois jogos a menos, Flamengo é o único time com a marca de 50 gols no Brasileirão 2021

Após dois de Gabi no empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, na última terça-feira, o Flamengo alcançou a marca de 50 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Embora ainda tenha dois jogos a menos, o Fla é o primeiro time a alcançar a marca nesta edição da competição.> ATUAÇÕES: Gabigol e Michael vão bem em empate frustrante do FlamengoDessa forma, segundo o site "FootStats", o Flamengo tem uma média de 1,85 gol por jogo. Esta também é a melhor marca entre os demais 19 times do Campeonato Brasileiro.
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Inclusive, apesar do momento conturbado pelo qual passa, o Rubro-Negro também tem um bom número neste quesito na defesa. Até aqui, foram apenas 26 gols sofridos, o que é a segunda melhor marca da competição - empatado com Atlético-GO e Corinthians.
Para aumentar a marca, o Flamengo enfrenta justamente o Atlético-GO na sexta-feira, no Maracanã, às 21h30. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em tempo real pelo LANCE!.