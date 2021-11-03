Mesmo com dois jogos a menos, Flamengo é o único time com a marca de 50 gols no Brasileirão 2021

Após dois de Gabi no empate em 2 a 2 com o Athletico-PR, na última terça-feira, o Flamengo alcançou a marca de 50 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Embora ainda tenha dois jogos a menos, o Fla é o primeiro time a alcançar a marca nesta edição da competição.> ATUAÇÕES: Gabigol e Michael vão bem em empate frustrante do FlamengoDessa forma, segundo o site "FootStats", o Flamengo tem uma média de 1,85 gol por jogo. Esta também é a melhor marca entre os demais 19 times do Campeonato Brasileiro.