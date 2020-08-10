Mesmo com derrota no Sul, Muriel acredita que Fluminense jogou bem

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!

O Fluminense levou gol de Diego Souza, perdeu para o Grêmio na noite deste domingo, em Porto Alegre, por 1 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e contou com grande atuação de Muriel para não sair da Arena do Tricolor gaúcho com um placar ainda pior. Mesmo assim, o goleiro, que fez grande defesa após Pepê chutar durante o segundo tempo, acredita que seu time fez uma boa partida.

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— Foi um jogo de igual para igual. Nós saímos atrás no placar, mas acho que fizemos um bom jogo. Poderíamos ter conseguido um resultado melhor, mas no Brasileirão é assim. Foi um jogo entre duas equipes grandes, de tradição. Infelizmente, não conseguimos pontuar. Agora vamos virar a página e nos preparar para mais uma decisão — disse Muriel ao canal "Premiere".