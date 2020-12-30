Mesmo com condição física delicada, Jobson busca recuperação pra defender o Santos em 'decisão'

Enquanto a dupla de laterais-direito, Pará e Madson, evoluíram após desfalcarem o Peixe no empate em 1 a 1 contra o Ceara no último domingo (27), pela 27a rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, por problemas musculares na coxa, o volante, com uma quadro de tendinite no calcanhar, ainda faz trabalho específico de recuperação. Esse processo tem sido intensificado, já vizando o confronto pela Libertadores em oito dias. Ainda que exista chances de recuperação de Jobson para o duelo frente ao Boca, o tendão de aquiles, região do calcanhar, onde o meia possui a contusão, é bastante delicada, além disso a condição física do jogador terá que ser trabalhada de forma especial para o compromisso, isso porque o camisa 8 tem convivido com provlemas físicos há algumas semanas, quando foi para o sacrifício para o jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores, contra o Grêmio, na vitória e classificação santista por 4 a 1, na Vila Belmiro, no dia 16 de dezembro. Escalado como titular, o meia sentiu no fim do primeiro tempo e não voltou para o jogo na segunda etapa. Após o episódio, ficou fora dos duelos diante Vasco e Ceará, pelo Brasileirão.