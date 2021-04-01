Mesmo com atuação ruim, Felipe Conceição vê evolução no Cruzeiro

O Cruzeiro sofreu para empatar com o Tombense. O 0 a 0 no Mineirão, nesta quinta-feira, 1º de abril, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, foi mais uma demonstração da fragilidade da Raposa neste início de temporada, em que a equipe azul não consegue se impor sobre os rivais do interior. Mas, para o técnico Felipe Conceição, o time evoluiu e rechaçou as críticas sofridas após a partida, em que manteve a Raposa na quinta posição do Campeonato Mineiro, fora do G4 da competição. - Não surpreendeu ( a atuação do time), porque achei positiva a atuação. Foi melhor do que contra o América e outras partidas dessa fase de preparação. Eu discordo que não houve evolução. Se pegar o jogo América, principalmente o primeiro tempo, hoje o nosso jogo foi muito melhor-disse o técnico, que também viu seu ataque se movimentar bem durante o jogo. -Eu gostei da evolução da equipe, as movimentações ofensivas, fomos bem, criamos chances de um lado, do outro, por dentro. Na questão defensiva também fomos agressivos até o momento que tivemos igualdade de jogadores em campo-comentou. Para o comandante, a montagem do time é um processo que ainda não está concluído e entende que houve um passo a mais dado pela sua equipe, apesar do resultado não ter vindo de forma positiva. - Me deixa satisfeito dentro do processo(a evolução da equipe). A gente não pode perder esse caminho. Quando conseguimos fazer 65 minutos no nível que fizemos, a tendência é que na próxima partida seja mais tempo nesta performance e nesta segunda fase de preparação sustentar durante os 90 minutos o ritmo do primeiro tempo e início do segundo, onde criamos várias chances, controlamos a partida. Depois houve desgaste natural pelo ritmo que implementamos e até pelo volume. Isso faz parte, mas voltamos a ter uma boa atuação no meu ponto de vista. Mas, Conceição não foi só elogios ao Cruzeiro e reconhece que houve falhas na conclusão de jogadas perto da área adversária. - A nossa bola não entrou, mas vai entrar. Essa ansiedade também gera esses erros no último terço. Isso faz parte, mas vamos ajustar isso. Quando a bola começar a entrar, vai sair esse peso dos atletas e vamos conseguir produzir em gols o que estamos produzindo em jogo-disse, prevendo dias melhores na Toca da Raposa. - É lógico que vamos crescer. Já temos um conhecimento maior do elenco, são apenas ajustes. A equipe tende a ganhar um conjunto maior pela repetição da escalação. Basta não sair do caminho e manter essa postura que tivemos. Nós marcamos forte, controlamos o jogo. Infelizmente não saímos com a vitória. Próximos jogos de Cruzeiro e Tombense​O Cruzeiro encara o Boa Esporte no domingo, 4 de abril, às 11h, em Varginha, no Estádio Melão. Já o Tombense recebe o Athletic em Tombos, às 16h, também no domingo.