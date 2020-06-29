Mesmo com aluguel de graça, Fluminense tem prejuízo de quase R$ 130 mil em retomada do Carioca

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda deixou um gosto amargo para o Fluminense também nos cofres. O primeiro jogo do Tricolor após a paralisação do Campeonato Carioca rendeu um prejuízo de R$ 129.816,58 ao Flu no último domingo, em partida realizada no Estádio Nilton Santos.

Houve uma queda significativa em despesas normais. A Taxa da Ferj e o aluguel do estádio, por exemplo, saíram de graça. Também não há qualquer gasto relacionado à bilheteria ou confecção de ingressos, já que não teve público. No entanto, o que pesaram foram os custos operacionais do jogo, contas de consumo e as despesas pelos exames obrigatórios de COVID-19, estes no valor de R$ 9.660,00.

Jogar no Nilton Santos, inclusive, deu um alívio ao Flu nos gastos. O clube das Laranjeiras fez um acordo com o Botafogo para a cessão do estádio de graça, já que não queria mandar a partida no Maracanã por conta do hospital de campanha instalado no local. A partida do Flamengo contra o Bangu no local, na reabertura do Carioca, teve um aluguel de R$ 30 mil e um saldo negativo de cerca de R$ 152 mil.