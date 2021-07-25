Mesmo após negociação frustrada, Corinthians parabeniza o Paulinho por aniversário

Crédito: Em 2012, o LANCE! destacou o gol de Paulinho que classificou o TImão à semi da Liberta (Imagem: Arquivo LANCE!

O sonho do Corinthians em repatriar o meia Paulinho foi frustrado com o acerto do jogador com o Al Alhi, do Egito, mas, ainda assim, o clube parabenizou o atleta, que neste domingo (25) completou 33 anos.

Através dos seus canais de comunicação, o Timão reconheceu Paulinho como um dos maiores ídolos recentes do clube.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Contratado em 2010, o meia atuou com a camisa corintiana até 2013, conquistando um Campeonato Paulista, um Brasileiro, uma Copa Libertadores e um Mundial de Clubes.

Em três temporadas e meia, o jogador fez 138 partidas e 44 gols, o mais emblemático o que classificou o Time do Povo às quartas de final da Libertadores de 2012, primeira e única conquistada pelo Alvinegro, em 2012, na vitória por 1 a 0 contra o Vasco da Gama, no jogo de volta, disputado no estádio do Pacaembu.