Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mesmo após jogo apagado, Mosquito é elogiado por técnico do Corinthians: 'Excepcional jogador'
futebol

Mesmo após jogo apagado, Mosquito é elogiado por técnico do Corinthians: 'Excepcional jogador'

Atacante foi neutralizado em empate sem gols no Majestoso da última quarta-feira (30)...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2021 às 09:00
Principal jogador do Corinthians nos últimos jogos, Mosquito não foi tão bem no empate em 0 a 0 entre Timão e São Paulo, na última quarta-feira (30), pela oitava rodada do Brasileirão, em Itaquera.
Ainda assim, o técnico Sylvinho encheu o atacante de elogios e buscou justificar o sumiço do camisa 19 no Majestoso.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!- Gustavo é um excepcional jogador, pessoa brilhante, tendo todo carinho do nosso grupo, osso, da comissão, diretoria, presidência. Doce de rapaz. Jogador que tem se demonstrado a ter uma performance boa, maravilhosa, tem ajudado o clube, e estamos muio felizes com ele e tratamos com muito carinho esse momento que tá vivendo – disse em entrevista coletiva virtual.
- A parte ofensiva de ambos os times não prevaleceram, prevaleceu entrega, luta, tática, tantos outros quesitos, mas a parte técnica ofensiva de ambos os times forma neutralizadas, e o o Gustavo, assim como alguns jogadores nossos e do nosso adversário não teve uma boa noite ofensiva. Adversa´rio coloca algumas situações que prejudica a nossa construção e jogo, assim como fazemos o mesmo com eles – acrescentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados