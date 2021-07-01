Mesmo após jogo apagado, Mosquito é elogiado por técnico do Corinthians: 'Excepcional jogador'

Principal jogador do Corinthians nos últimos jogos, Mosquito não foi tão bem no empate em 0 a 0 entre Timão e São Paulo, na última quarta-feira (30), pela oitava rodada do Brasileirão, em Itaquera.

Ainda assim, o técnico Sylvinho encheu o atacante de elogios e buscou justificar o sumiço do camisa 19 no Majestoso.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!- Gustavo é um excepcional jogador, pessoa brilhante, tendo todo carinho do nosso grupo, osso, da comissão, diretoria, presidência. Doce de rapaz. Jogador que tem se demonstrado a ter uma performance boa, maravilhosa, tem ajudado o clube, e estamos muio felizes com ele e tratamos com muito carinho esse momento que tá vivendo – disse em entrevista coletiva virtual.