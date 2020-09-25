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Mesmo após declaração de Landim, Flamengo demite funcionário que tirou foto de jogadores sem máscara

Presidente do Rubro-Negro demitiu Matheus Grangeiro, então responsável pelas redes sociais do clube, depois de fazer comentário normalizando foto de atletas sem máscara...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 19:04
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Uma postagem nas redes sociais do Flamengo gerou consequências a um dos funcionários do clube. Na noite desta sexta-feira, Rodolfo Landim determinou a demissão de Matheus Grangeiro, que trabalhava nas mídias sociais do clube e foi o responsável por tirar e publicar a foto dos jogadores sem máscara em um avião após a vitória sobre o Barcelona-EQU, pela Libertadores, na última terça-feira.A notícia foi dada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!. Na manhã desta sexta-feira, Rodolfo Landim foi um dos convidados do "Redação SporTV" e agiu com naturalidade ao comentar sobre a fotografia.
- Sim, (os jogadores) estavam todos testados. É óbvio que na hora que você vai tirar uma foto, você não tira foto com máscara. Eu não tiro foto com máscara: tiro a máscara e prendo a respiração. Vamos relevar aí. Os jogadores jogam sem máscara, é difícil de conter, é coisa natural. Eles se cumprimentam, se abraçam - afirmou.

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