Mesmo após declaração de Landim, Flamengo demite funcionário que tirou foto de jogadores sem máscara

Uma postagem nas redes sociais do Flamengo gerou consequências a um dos funcionários do clube. Na noite desta sexta-feira, Rodolfo Landim determinou a demissão de Matheus Grangeiro, que trabalhava nas mídias sociais do clube e foi o responsável por tirar e publicar a foto dos jogadores sem máscara em um avião após a vitória sobre o Barcelona-EQU, pela Libertadores, na última terça-feira.A notícia foi dada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!. Na manhã desta sexta-feira, Rodolfo Landim foi um dos convidados do "Redação SporTV" e agiu com naturalidade ao comentar sobre a fotografia.