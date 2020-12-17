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Mesa do Conselho do Santos derruba pauta que votaria proposta por Pituca

Assunto seria o principal em reunião que será realizada na noite desta quinta-feira (17). Kashima Antleres oferece cerca de R$ 8 milhões pelo meia...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 18:03

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:03

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A pauta que debateria e votaria a proposta do Kashima Antlers pelo meia Diego Pituca foi retirada da reunião do Conselho Deliberativo do Santos, que acontecerá virtualmente na noite desta quinta-feira (17).
A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira em contato com o LANCE!.
Teixeira também confirmou que o pedido de anulação do assunto partiu do presidente Orlando Rollo, que acredita que a questão deverá ser definida pela gestão que assumirá o clube, no dia 01° de janeiro, e que será presidida por Andrés Rueda.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
O Kashima Antlers apresentou no início desta semana uma oferta de 1,6 milhão de dólares (R$ 8,1 milhões) por Pituca, que só se apresentaria ao clube japonês após o fim da campanha santista pela Libertadores - o Peixe está na semifinal e a decisão está marcada para o dia 30 de janeiro. A princípio, a diretoria santista, incluindo Orlando Rollo, havia aceitado a proposta, que teve parecer positivo do Conselho Fiscal, restando apenas a anuência do Deliberativo para avançar. Contudo, o cancelamento da pauta no encontro desta noite, congela o negócio pelo menos até janeiro.
Diego Pituca avaliava o interesse, mas pendia pelo aceite, já que receberia mais de 1 milhão de dólares por ano, além de benefícios, e levaria a sua família para um país desenvolvido - o meia é casado e tem uma filha de cinco meses.Diego Pituca
Contratado pelo Santos em 2017, após fazer um bom Campeonato Paulista pelo Botafogo-SP, Diego Pituca chegou ao Peixe para atuar pelo time B do Alvinegro Praiano, mas logo de destacou e foi promovido ao time principal;
Aos 28 anos de idade, o meia tem 143 jogos disputados com a camisa santista e sete gols marcados. Nessa temporada são 46 jogos, o que faz dele o atleta que mais atuou pelo Peixe em 2020, e dois tentos anotados.

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