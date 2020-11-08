Mesa diretora do Vasco decide continuar a votação no clube

Crédito: Felippe Rocha/Lance!

Apesar da decisão judicial de suspender a eleição, a mesa diretora do Vasco decidiu dar sequência a votação no clube até 22h deste sábado. A decisão partiu quando Alcides Martins, que presidiu a Assembleia Geral após Faues Mussa deixar São Januário, ouviu outros integrantes da mesa: Roberto Monteiro (Deliberativo), Silvio Godoi (Benemérito) e Sérgio Romay (vice do Deliberativo).

O pleito acontece com a presença dos sócios em São Januário desde 9h45 deste sábado, porém foi interrompido após uma nova decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu suspender a eleição. Cabe salientar que apesar do reinício da votação, a validade do pleito ainda não está decidida.

A disputa começou de forma tranquila, mas os ânimos ficaram exaltados a medida em que as horas se passaram e as ruas do entorno do estádio foram tomadas por vascaínos. Com enormes filas, houve momentos de confusão na parte de dentro de São Januário.