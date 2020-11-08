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futebol

Mesa diretora do Vasco decide continuar a votação no clube

Após Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral, deixar São Januário, Alcides Martins ouviu outros integrantes da mesa e decidiu dar sequência ao pleito até 22h...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 21:32

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 21:32

Crédito: Felippe Rocha/Lance!
Apesar da decisão judicial de suspender a eleição, a mesa diretora do Vasco decidiu dar sequência a votação no clube até 22h deste sábado. A decisão partiu quando Alcides Martins, que presidiu a Assembleia Geral após Faues Mussa deixar São Januário, ouviu outros integrantes da mesa: Roberto Monteiro (Deliberativo), Silvio Godoi (Benemérito) e Sérgio Romay (vice do Deliberativo).
O pleito acontece com a presença dos sócios em São Januário desde 9h45 deste sábado, porém foi interrompido após uma nova decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu suspender a eleição. Cabe salientar que apesar do reinício da votação, a validade do pleito ainda não está decidida.
A disputa começou de forma tranquila, mas os ânimos ficaram exaltados a medida em que as horas se passaram e as ruas do entorno do estádio foram tomadas por vascaínos. Com enormes filas, houve momentos de confusão na parte de dentro de São Januário.
Mais informações em instantes

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