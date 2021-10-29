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Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior

Alvinegro fechou com empresa externa para ajudar na captação de investidores visando acelerar o começo da S/A e a profissionalização do futebol...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 05:00

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 05:00

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Se tem passos sólidos para voltar à Série A do Brasileirão, o Botafogo também busca avançar na questão da S/A e tão sonhada faceta do clube-empresa, que promete profissionalizar o departamento de futebol do clube por completo. Nesta semana, o Alvinegro fechou uma parceria com a XP Investimentos para buscar investidores interessados ao projeto.+ Daniel Borges bate meta, e Botafogo exerce obrigação de compra de R$ 600 mil para contratar defensor
A empresa será mais uma das formas que o Alvinegro buscará empresas, pessoas ou grupos que estão no futebol interessadas em investir na S/A. O foco de atuação da XP será no exterior pela desvalorização do real em relação ao euro e ao dólar, principais moedas internacionais.
Isto não quer dizer, vale ressaltar, que a XP fechará portas para possíveis brasileiros que apareçam tendo interesse no projeto do Alvinegro. A questão é que as pessoas na rotina da Botafogo S/A também continuam buscando possíveis investidores, com o mercado nacional como um dos focos.
Como a XP Investimentos possui um mercado de atuação amplo, o Botafogo visou a parceria justamente para expandir a área de atuação na busca pelas cifras do projeto do clube-empresa. Vale lembrar que a transformação para Sociedade Anônima do Futebol (SAF) já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube, o que facilita.Outro fator que pesou para o acordo parte da área econômica, algo colocado em pauta com frequência no Botafogo. Pela parceria, o Alvinegro não pagará nada para a XP neste momento, a curto prazo, para que a empresa busque os possíveis investidores fora do Brasil.
A conta chegará no médio/longo prazo. Caso a XP encontre pessoa/empresa realmente interessada na S/A e o projeto avance, o Botafogo pagará parte do valor como comissão à companhia.

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