Meninos da Colina: Vasco vence o Nova Iguaçu no jogo de ida das quartas da Copa Rio OPG Sub-20

A equipe Sub-20 do Vasco voltou a campo, neste sábado, e venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da da Copa Rio OPG. A partida foi realizada no Estádio Nivaldo Pereira e Marlon Santos marcou o gol do triunfo do Cruz-Maltino, logo aos sete minutos do primeiro tempo. O duelo de volta está marcado para o dia 28, uma quinta-feira, às 10h, no CT Jânio Moraes. Antes disso, a categoria estará em campo na terça, dia 26, diante do Flamengo, na Gávea, às 15h15, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Na ida, o Gigante da Colina venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate.