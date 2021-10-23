Meninos da Colina: Vasco vence o Nova Iguaçu no jogo de ida das quartas da Copa Rio OPG Sub-20

A equipe Sub-20 do Vasco voltou a campo, neste sábado, e venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da da Copa Rio OPG. A partida foi realizada no Estádio Nivaldo Pereira e Marlon Santos marcou o gol do triunfo do Cruz-Maltino, logo aos sete minutos do primeiro tempo. O duelo de volta está marcado para o dia 28, uma quinta-feira, às 10h, no CT Jânio Moraes. Antes disso, a categoria estará em campo na terça, dia 26, diante do Flamengo, na Gávea, às 15h15, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Na ida, o Gigante da Colina venceu por 2 a 1 e tem a vantagem do empate.
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O gol da vitória aconteceu após Juan deixar JP Galvão em condições de arrancar pela direita e cruzar na área. Com isso, Marlon Santos bateu colocado, no canto do arqueiro adversário. Ao longo do jogo, os meninos pressionaram, mas não conseguiram ampliar o placar.
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O Vasco Sub-20 foi a campo com a seguinte escalação: Cadu, JP Galvão, Pimentel, Lucas Peres e Julião (Dijalma); Rodrigo (Lucas Eduardo), Barros e Roger (Felipe Evangelista); Juan (Cachoeira), Marcos Dias (Erick Marcus) e Marlon Santos (Elias) – Técnico: Igor Guerra.