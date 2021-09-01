  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Meninos da Colina: Vasco vence o Nova Iguaçu e garante vaga nas semifinais do Carioca Sub-20
futebol

Meninos da Colina: Vasco vence o Nova Iguaçu e garante vaga nas semifinais do Carioca Sub-20

Com gols de Vinícius, duas vezes, e MT, base cruz-maltina avança na competição estadual da categoria e aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Volta Redonda...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 15:11
Crédito: A equipe Sub- 20 do Vasco aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Volta Redonda (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco derrotou o Nova Iguaçu por 3 a 0, na manhã desta quarta-feira, no Estádio Nivaldo Pereira, e garantiu a vaga nas semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. Os gols do triunfo cruz-maltino foram marcados por Vinícius (2) e MT. Como teve uma campanha melhor na primeira fase, a equipe reverteu o placar e avançou na competição estadual.
O próximo compromisso dos Meninos da Colina será diante do Grêmio, neste sábado, às 15h, no CT Hélio Dourado, pelo Campeonato Brasileiro. Nas semifinais do Carioca, a equipe de são Januário terá pela frente o vencedor do duelo entre Volta Redonda e Fluminense.
+ Vasco terá reencontros com velhos conhecidos e seis jogos pela Série B; veja o calendário de setembro
Cabe salientar que esta foi a segunda partida da equipe sob o comando do técnico Igor Guerra. Nos dois jogos, o Vasco goleou e teve boa atuação, já que derrotou o Cruzeiro por 4 a 0 no Campeonato Brasileiro Sub-20 e retornou ao G8 da competição, zona de classificação para a próxima fase.
Necessitando vencer por três gols, os Meninos da Colina abriram o placar aos 31 quando já eram superiores na partida. Marlon Gomes chutou cruzado e no rebote do goleiro Rodrigo achou Vinícius em condições de finalizar e colocar o Cruz-Maltino na frente.

Ainda no primeiro tempo, Saulo cobrou escanteio e MT apareceu bem para desviar e ampliar o marcado. No final, Vinícius fez uma boa jogada e bateu colocado e por muito pouco não fez o terceiro, a diferença que a equipe necessitava para avançar.
Na etapa final, o Vasco pressionou, mas o gol da classificação só aconteceu aos 37. Marlon Gomes disputou a bola na área e JP Galvão apareceu como elemento surpresa para finalizar. De primeira, o jogador acertou a trave da meta do Carrossel da Baixada e no rebote Vinícius empurrou para a rede e sacramentou a classificação vascaína.

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

