Meninos da Colina: Vasco vence o Nova Iguaçu e garante vaga nas semifinais do Carioca Sub-20

O Vasco derrotou o Nova Iguaçu por 3 a 0, na manhã desta quarta-feira, no Estádio Nivaldo Pereira, e garantiu a vaga nas semifinais do Campeonato Carioca Sub-20. Os gols do triunfo cruz-maltino foram marcados por Vinícius (2) e MT. Como teve uma campanha melhor na primeira fase, a equipe reverteu o placar e avançou na competição estadual.
O próximo compromisso dos Meninos da Colina será diante do Grêmio, neste sábado, às 15h, no CT Hélio Dourado, pelo Campeonato Brasileiro. Nas semifinais do Carioca, a equipe de são Januário terá pela frente o vencedor do duelo entre Volta Redonda e Fluminense.
Cabe salientar que esta foi a segunda partida da equipe sob o comando do técnico Igor Guerra. Nos dois jogos, o Vasco goleou e teve boa atuação, já que derrotou o Cruzeiro por 4 a 0 no Campeonato Brasileiro Sub-20 e retornou ao G8 da competição, zona de classificação para a próxima fase.
Necessitando vencer por três gols, os Meninos da Colina abriram o placar aos 31 quando já eram superiores na partida. Marlon Gomes chutou cruzado e no rebote do goleiro Rodrigo achou Vinícius em condições de finalizar e colocar o Cruz-Maltino na frente.
Ainda no primeiro tempo, Saulo cobrou escanteio e MT apareceu bem para desviar e ampliar o marcado. No final, Vinícius fez uma boa jogada e bateu colocado e por muito pouco não fez o terceiro, a diferença que a equipe necessitava para avançar.
Na etapa final, o Vasco pressionou, mas o gol da classificação só aconteceu aos 37. Marlon Gomes disputou a bola na área e JP Galvão apareceu como elemento surpresa para finalizar. De primeira, o jogador acertou a trave da meta do Carrossel da Baixada e no rebote Vinícius empurrou para a rede e sacramentou a classificação vascaína.