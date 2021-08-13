Meninos da Colina: Vasco tem três jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-17

Crédito: Andrey, Lucas Eduardo e Erick Marcus foram os jogadores do Vasco convocados (Divulgação/Vasco

Finalista do Brasileirão Sub-17, o Vasco teve uma excelente notícia nesta sexta-feira. Três jogadores da equipe que derrotou o Flamengo no primeiro jogo da decisão foram convocados pelo técnico da Seleção Brasileira Sub-17: Paulo Victor Gomes. Os meio-campistas Andrey e Lucas Eduardo e o atacante Erick Marcus foram chamados e vestirão a amarelinha no mês de setembro.

+ Confira e simule a a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro O grupo disputará dois jogos preparatórios em Assunção, contra o Paraguai, nos dias 2 e 5 de setembro. Com isso, os atletas se apresentam no dia 25 de agosto na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O desembarque para a capital paraguaia acontece no dia 31.

Cabe salientar que a liberação dos atletas acontece no dia 6 de setembro e todos estarão à disposição do técnico Igor Guerra para o jogo de volta da final do Brasileirão da categoria. O clássico acontece na segunda-feira, às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Rendonda.

No jogo desta quinta, Andrey marcou o gol de empate no primeiro. A bola sobrou na área, após o goleiro Dyogo, do Flamengo, sair mal, e o meio-campista acertou um belo calcanhar e estufou a rede. No segundo tempo, Erick Marcus, também convocado, fez um golaço de falta e deu uma assistência para o terceiro gol, marcado por Ykaro.

Ao vencer por 3 a 1, o Vasco tem a vantagem de perder por um gol de diferença, que garante o título inédito. Caso o rival consiga vencer por dois gols, a decisão será definida nos pênaltis. Confira a lista de convocados

Goleiros:Diego Fernandes - Clube Atlético MineiroDyogo - Clube de Regatas do FlamengoMycael - Club Athletico Paranaense

Laterais:Leonardo Ataíde - Club Athletico ParanaenseLeo Mana - Sport Club Corinthians PaulistaVinicius Tobias - Sport Club InternacionalGuilherme (Biro) - Sport Club Corinthians Paulista

Zagueiros:Gabriel (Vareta) - Sociedade Esportiva PalmeirasRômulo - Clube Atlético MineiroTiago Coser - Associação Chapecoense de FutebolYthallo - São Paulo Futebol Clube

Meio campistas:Andrey - Clube de Regatas Vasco da GamaArthur - Fluminense Football ClubLucas Eduardo - Clube de Regatas Vasco da GamaLuiz Freitas - Sociedade Esportiva PalmeirasLuizinho - São Paulo Futebol ClubeMatheus Gonçalves - Clube de Regatas do Flamengo