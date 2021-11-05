  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Meninos da Colina: Vasco goleia o Barra da Tijuca no primeiro jogo da semifinal da Copa Rio OPG Sub-20
futebol

Meninos da Colina: Vasco goleia o Barra da Tijuca no primeiro jogo da semifinal da Copa Rio OPG Sub-20

Com gols de Marcos Dias (2), Juninho e Guilherme Cachoeira, Cruz-Maltino sai na frente na luta por uma vaga na final da competição. Jogo de volta está marcado para quinta, dia 11...
LanceNet

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 15:13

Crédito: Vasco goleou o Barra da Tijuca por 4 a 0 e saiu na frente na semifinal da Copa Rio OPG Sub-20 (Vitor Brügger/Vasco
A equipe Sub-20 do Vasco voltou a campo nesta sexta pelo jogo de ida das semifinais da Copa Rio OPG. Os Meninos da Colina venceram o Barra da Tijuca por 4 a 0, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), com gols de Marcos Dias (2), Juninho e Guilherme Cachoeira. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, às 15h, no CFZ.O Cruz-Maltino começou a partida pressionando o adversário e logo abriu o placar. Aos 10, rodrigo lançou Marcos Dias, que sofreu pênalti. Juninho foi para a cobrança e com categoria deixou o Vasco na frente. Ainda no primeiro tempo, JP Galvão encontrou Marcos Dias na área e o atacante tirou do goleiro para ampliar o placar.
Na etapa final, os meninos da Colina construíram a goleada com tranquilidade. Em boa trama, Rodrigo tocou para Marcos Dias marcar o segundo dele na partida. No freta final, aos 39, Cachoeira tabelou com Marcos Dias - grande destaque da partida -e tocou na saída do goleiro.
O Vasco foi a campo com seguinte escalação: Cadu, Saulo (Juan), Menezes (Pimentel), Zé Vitor e Julião; Rodrigo (Caio Eduardo), JP Galvão e Juninho; Vinícius (Cachoeira), Marcos Dias (Elias) e Tavares (Marlon Santos) – Técnico: Igor Guerra.

