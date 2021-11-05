Meninos da Colina: Vasco goleia o Barra da Tijuca no primeiro jogo da semifinal da Copa Rio OPG Sub-20

A equipe Sub-20 do Vasco voltou a campo nesta sexta pelo jogo de ida das semifinais da Copa Rio OPG. Os Meninos da Colina venceram o Barra da Tijuca por 4 a 0, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), com gols de Marcos Dias (2), Juninho e Guilherme Cachoeira. O jogo de volta será na próxima quinta-feira, às 15h, no CFZ.O Cruz-Maltino começou a partida pressionando o adversário e logo abriu o placar. Aos 10, rodrigo lançou Marcos Dias, que sofreu pênalti. Juninho foi para a cobrança e com categoria deixou o Vasco na frente. Ainda no primeiro tempo, JP Galvão encontrou Marcos Dias na área e o atacante tirou do goleiro para ampliar o placar.
Na etapa final, os meninos da Colina construíram a goleada com tranquilidade. Em boa trama, Rodrigo tocou para Marcos Dias marcar o segundo dele na partida. No freta final, aos 39, Cachoeira tabelou com Marcos Dias - grande destaque da partida -e tocou na saída do goleiro.
O Vasco foi a campo com seguinte escalação: Cadu, Saulo (Juan), Menezes (Pimentel), Zé Vitor e Julião; Rodrigo (Caio Eduardo), JP Galvão e Juninho; Vinícius (Cachoeira), Marcos Dias (Elias) e Tavares (Marlon Santos) – Técnico: Igor Guerra.