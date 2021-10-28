AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Meninos da Colina: Vasco empata com o Nova Iguaçu e avança às semifinais da Copa Rio OPG Sub-20
futebol

Meninos da Colina: Vasco empata com o Nova Iguaçu e avança às semifinais da Copa Rio OPG Sub-20

Com gols de Tavares, Marcos Dias e Elias, Cruz-Maltino empata por 3 a 3 com o Carrossel da Baixada. O adversário da semifinal será o Barra da Tijuca, que eliminou o Boavista...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 13:49
Crédito: Vitor Brugger/Vasco
A equipe Sub-20 do Vasco empatou em 3 a 3 com o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira, no Laranjão, e garantiu a vaga nas semifinais da Copa Rio OPG. Tavares, Marcos Dias e Elias marcaram os gols dos Meninos da Colina. O adversário da semifinal será o Barra da Tijuca, que eliminou o Boavista. Os confrontos ainda terão data e horário a serem definidos pela Ferj. Depois de ser eliminado no Campeonato Brasileiro, o time entrou em campo na busca por uma vaga na próxima fase. A equipe havia vencido por 1 a 0 a primeira partida das quartas de final. No jogo, desta quinta, desde o início tentou pressionar o adversário até chegar ao primeiro gol logo aos 8. Tavares ficou na cara do gol após bom passe de Juan e bateu forte para colocar o Vasco na frente.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O empate do Carrossel da baixada aconteceu no fim do primeiro tempo, quando o Cruz-Maltino errou na saída de bola. Durante o primeiro tempo, o time teve algumas chances de ampliar, mas não conseguiu ser efetivo e foi para o intervalo em igualdade.
Na etapa final, o Nova Iguaçu virou o placar e chegou a estar vencendo por 3 a 1, mas os meninos da base vascaína foram buscar. Cachoeira cobrou falta e Marcos Dias desviou de cabeça para descontar. No fim, aos 43, JP Galvão tabelou com Tavares e cruzou para Elias marcar.
+ Sem Nene, entenda como Diniz pode escalar o meio-campo do Vasco contra o CSA, em São Januário
O Vasco foi a campo com a seguinte escalação: Pablo, JP Galvão, Pimentel, Lucas Peres e Julião (Dijalma); Barros (Lucas Eduardo, depois Rodrigo), Erick Marcus (Cachoeira) e Marlon Santos (Diego); Marcos Dias, Juan (Elias) e Tavares – Técnico: Igor Guerra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caso aconteceu no domingo (19), na zona rural da cidade
Incêndio atinge madeireira em Santa Teresa
Caminhão e duas carretas batem na BR 101 em Rio Novo do Sul
Caminhão e carretas se envolvem em acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul
Imagem de destaque
Como falar sobre pobreza e desigualdade com as crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados