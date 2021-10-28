Meninos da Colina: Vasco empata com o Nova Iguaçu e avança às semifinais da Copa Rio OPG Sub-20

Crédito: Vitor Brugger/Vasco

A equipe Sub-20 do Vasco empatou em 3 a 3 com o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira, no Laranjão, e garantiu a vaga nas semifinais da Copa Rio OPG. Tavares, Marcos Dias e Elias marcaram os gols dos Meninos da Colina. O adversário da semifinal será o Barra da Tijuca, que eliminou o Boavista. Os confrontos ainda terão data e horário a serem definidos pela Ferj. Depois de ser eliminado no Campeonato Brasileiro, o time entrou em campo na busca por uma vaga na próxima fase. A equipe havia vencido por 1 a 0 a primeira partida das quartas de final. No jogo, desta quinta, desde o início tentou pressionar o adversário até chegar ao primeiro gol logo aos 8. Tavares ficou na cara do gol após bom passe de Juan e bateu forte para colocar o Vasco na frente.

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O empate do Carrossel da baixada aconteceu no fim do primeiro tempo, quando o Cruz-Maltino errou na saída de bola. Durante o primeiro tempo, o time teve algumas chances de ampliar, mas não conseguiu ser efetivo e foi para o intervalo em igualdade.

Na etapa final, o Nova Iguaçu virou o placar e chegou a estar vencendo por 3 a 1, mas os meninos da base vascaína foram buscar. Cachoeira cobrou falta e Marcos Dias desviou de cabeça para descontar. No fim, aos 43, JP Galvão tabelou com Tavares e cruzou para Elias marcar.

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