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futebol

Meninos da Colina: Vasco acerta a renovação de contrato de Juan

Jovem faz parte da Geração 2003, que conta com nomes como os goleiros Cadu e Pablo, o zagueiro Pimentel, o lateral-esquerdo Julião e os meias Marlon Santos e Marlon Gomes...
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Publicado em 

16 mar 2022 às 20:46

Publicado em 16 de Março de 2022 às 20:46

O Vasco anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato do atacante Juan, destaque das categorias de base do Cruz-Maltino, até dezembro de 2024. O jovem faz parte da Geração 2003, que conta com outros nomes como os goleiros Cadu e Pablo, o zagueiro Pimentel, o lateral-esquerdo Julião e os meias Marlon Santos e Marlon Gomes.- Estou muito feliz. Agradecer a Deus por tudo, ao Vasco por confiar no meu trabalho. Aqui é a minha casa, cheguei no Vasco com 4 anos. Agora é focar, realizar um bom trabalho para quem sabe um dia ter uma oportunidade no profissional - disse o jogador ao site oficial do clube carioca.
O jogador chegou ao clube quando tinha apenas quatro anos e desde então nunca mais saiu. A partir disso, passou por todas as categorias da formação até chegar ao Sub-20.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Ao longo desse tempo, Juan participou das conquistas do Carioca, da Copa do Brasil Sub-20 e da Supercopa do Brasil em 2020 e disputou a última Copa São Paulo com a camisa do Gigante da Colina, onde marcou dois gols.
+ Vasco apresenta novo uniforme branco com faixa diagonal nas costas
Na última semana, outros jogador da equipe sub-20 renovou até fevereiro de 2025. Trata-sedo lateral-esquerdo Julião, que também faz parte da Geração 2003. Polivalente, o jogador também pode atuar na zaga e foi titular em boa parte da temporada passada.
Crédito: Juan,meninodabase,renovoucontratocomoVascodaGamaaté dezembrode2024 (Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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