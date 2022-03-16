Meninos da Colina: Vasco acerta a renovação de contrato de Juan

O Vasco anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato do atacante Juan, destaque das categorias de base do Cruz-Maltino, até dezembro de 2024. O jovem faz parte da Geração 2003, que conta com outros nomes como os goleiros Cadu e Pablo, o zagueiro Pimentel, o lateral-esquerdo Julião e os meias Marlon Santos e Marlon Gomes.- Estou muito feliz. Agradecer a Deus por tudo, ao Vasco por confiar no meu trabalho. Aqui é a minha casa, cheguei no Vasco com 4 anos. Agora é focar, realizar um bom trabalho para quem sabe um dia ter uma oportunidade no profissional - disse o jogador ao site oficial do clube carioca.

O jogador chegou ao clube quando tinha apenas quatro anos e desde então nunca mais saiu. A partir disso, passou por todas as categorias da formação até chegar ao Sub-20.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

Ao longo desse tempo, Juan participou das conquistas do Carioca, da Copa do Brasil Sub-20 e da Supercopa do Brasil em 2020 e disputou a última Copa São Paulo com a camisa do Gigante da Colina, onde marcou dois gols.

+ Vasco apresenta novo uniforme branco com faixa diagonal nas costas

Na última semana, outros jogador da equipe sub-20 renovou até fevereiro de 2025. Trata-sedo lateral-esquerdo Julião, que também faz parte da Geração 2003. Polivalente, o jogador também pode atuar na zaga e foi titular em boa parte da temporada passada.