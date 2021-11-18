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Meninos da Colina: Vasco acerta a contratação do lateral Wesley, ex-Grêmio, para a equipe Sub-20

O atleta estava no Tricolor gaúcho e chega cedido por empréstimo junto ao Juazeiro Empreendimentos Esportivos, do Ceará, com contrato até o fim de janeiro de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 16:23

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 16:23

O Vasco anunciou a contratação do lateral-direito Wesley, de 19 anos, para a equipe Sub-20. O atleta estava no Grêmio e chega cedido por empréstimo junto ao Juazeiro Empreendimentos Esportivos, do Ceará, com contrato até o fim de janeiro de 2023.A equipe Sub-20 encerra sua participação na temporada 2021, no próximo sábado, na decisão da Copa Rio OPG. O clássico diante do Botafogo está marcado para às 15h, no CEFAT.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
No jogo de ida, o Glorioso venceu por 3 a 2, no Nivaldo Pereira, e os Meninos da Colina necessitam reverter o resultado para tentar erguer a taça. Depois da final, os jogadores e a comissão técnica entram em recesso. Em seguida, a equipe iniciará a preparação para a Copa São Paulo de futebol júnior, 2022.
+ Daniel Amorim mostra como pode ser útil em 2022, e torcedores do Vasco pedem a permanência do atacante
Na temporada, o time caiu nas semifinais do Campeonato Carioca ao ser derrotado pelo Fluminense. No Brasileirão, a eliminação aconteceu em mais um clássico, dessa vez diante do Flamengo. Com a chegada de Igor Guerra, o time subiu de produção e tenta finalizar o ano com um título, o da Copa Rio OPG.
Crédito: Olateral-direitoWesleychegaaoVascocedidoporempréstimoatéofimdejaneirode2023(Divulgação/Vasco

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