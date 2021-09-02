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Meninos da Colina: Trio do Vasco analisa preparação para jogos da Seleção Brasileira Sub-17

Andrey, Lucas Eduardo e Erick Marcus se apresentaram dia 25 de agosto na Granja Comary, para dois jogos preparatórios em Assunção, contra o Paraguai, nesta quinta e no dia 5...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 11:37

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 11:37
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A equipe sub-17 do Vasco emplacou três jogadores na convocação da seleção brasileira da categoria para a disputa de dois jogos preparatórios em Assunção, contra o Paraguai, nesta quinta, e outro no dia 5. Andrey, Lucas Eduardo e Erick Marcus se apresentaram dia 25 de agosto na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O meia Andrey analisou o entrosamento com os companheiros e destacou o sonho de representar o Brasil.
+ Confira e simule a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas– Nós três jogamos juntos há um bom tempo e sabemos das características uns dos outros. Somos muito próximos também fora de campo e isso facilita muito nosso entrosamento dentro das quatro linhas. Fico muito feliz em saber que nossa parceria deu certo e conseguimos alcançar o nosso sonho de poder representar a Seleção Brasileira. Então, agora é trabalhar cada vez mais para desfrutarmos desses momentos incríveis, e espero que esse entrosamento dê certo, assim como no Vasco da Gama – disse Andrey.
Destaque do Vasco na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Rio Sub-17, o meia Lucas Eduardo foi convocado pela segunda vez e também falou ao site oficial do clube carioca sobre a preparação da Seleção Brasileira para os duelos sul-americanos.
– Esse período de concentração foi muito produtivo, com o nível de concentração lá em cima. Todos muito determinados, cuidando uns dos outros, trazendo confiança, e isso foi muito importante. Estou na minha segunda convocação e já me sinto em casa. Representar a Seleção Brasileira é uma sensação inexplicável, me sinto muito lisonjeado de estar entre os melhores do nosso país. Estou realizando meu sonho de representar o Brasil e agora só tenho a agradecer a Deus. Nossa expectativa é a melhor possível, acredito que iremos fazer dois grandes amistosos contra o Paraguai – disse Lucas Eduardo.
Por fim, o artilheiro da equipe na disputa do Campeonato Brasileiro Sub-17 com oito gols, o atacante Erick Marcus disse estar realizando o sonho de criança de vestir a camisa da Seleção Brasileira e disse que espera fazer história com a amarelinha.
– É um sensação única. Estou realizando meu sonho de criança, que é poder vestir a amarelinha. Me sinto muito motivado e confiante para essas partidas contra o Paraguai. Espero poder representar meu país mais vezes e quem sabe um dia trazer muitas conquistas para o povo brasileiro – destacou Erick Marcus.

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