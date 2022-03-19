  • Meninos da Colina: Sub-20 do Vasco goleia o profissional do Porto Real em amistoso, no Nivaldo Pereira
Meninos da Colina: Sub-20 do Vasco goleia o profissional do Porto Real em amistoso, no Nivaldo Pereira

Este foi o último confronto antes da estreia no Campeonato Carioca da categoria. A primeira partida da temporada será no sábado (26/3), diante do Madureira, às 10h...
LanceNet

Publicado em 19 de Março de 2022 às 16:49

Em meio à preparação para o início do Campeonato Carioca Sub-20, o Vasco entrou em campo neste sábado, em amistoso realizado no Estádio Nivaldo Pereira. O adversário foi o time profissional do Porto Real, e os meninos da Colina venceram por 4 a 0. Os gols vascaínos foram marcados por Barros, Julião, de pênalti, Tavares e Paixão.Vale destacar que este foi o último confronto antes da estreia no Campeonato Carioca da categoria. A primeira partida da temporada será no sábado (26/3), diante do Madureira, às 10h.
Na rodada seguinte, os meninos encaram o primeiro clássico da competição contra o Botafogo. O confronto está marcado para o dia 02 de abril, sábado, às 15h, no CEFAT.
No primeiro tempo, o sub-20 do Vasco entrou com a seguinte escalação: Cadu, Hygor, Pedro Lucas, Roger e Julião; Barros, Ray e Marlon Santos; Cachoeira, Erick Marcus e Tavares.
Na volta do intervalo, o treinador Igor Guerra colocou em campo os seguintes jogadores: Pablo, Wesley, Kayllan, Pedro Lucas (Roger) e Kauã Lucas; Kauã Moura, Barros (Eguinaldo) e Ykaro; Paixão, Léo Guerra e Juan.
