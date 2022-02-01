Meninos da Colina: Sub-15 e Sub-17 do Vasco se reapresentam em São Januário para a pré-temporada

As equipes Sub-15 e Sub-17 do Vasco se reapresentaram nesta última segunda-feira e iniciaram a pré-temporada. No primeiro momento, os jogadores das duas categorias participaram do teste de salto e composição corporal com a fisiologia do clube e realizaram exames de sangue. Na sequência, eles passarão por testes físicos e além de avaliações com o fisioterapeuta, nutricionista e médico do Departamento de Saúde e Performance (DESP).Antes da reapresentação, foram realizados testes de Covid-19 com os atletas e três deles testaram positivo. O zagueiro Bruno, da equipe Sub-15, e o zagueiro Noronha e o volante Lucas Ferreira, do Sub-17. Ambos estão cumprindo quarentena e seguindo todos o protocolos - devem se reapresentar ao fim do prazo estipulado pelo DESP.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Para esta temporada, o Sub-15 do Vasco será composto por jogadores nascidos em 2007. A geração que conquistou a Copa Brasileirinho Sub-14 ao derrotar o Fluminense por 2 a 1, de virada, em Contagem (MG). Eles irão disputar a Copa Rio e o Campeonato Carioca, e podem decidir mais um título. Caso conquistem uma das duas competições, a equipe terá pela frente também a Recopa Carioca.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

O time Sub-17, por sua vez, terá um grupo formado por atletas nascidos em 2005 e 2006 e tentam manter o nível do que foi apresentado em 2021. Vale lembrar que ano passado, os Meninos da Colina disputaram quatro finais e ergueram as taças do Campeonato Carioca e da Recopa Carioca.