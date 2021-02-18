Meninos da Colina seguem preparação intensa para a final da Supercopa do Brasil contra o Galo

Crédito: Equipe Sub-20 tem semana intensa de trabalho na busca por mais um título importante (Rafael Ribeiro/Vasco

Às vésperas da decisão contra o Atlético-MG pela Supercopa do Brasil, a equipe sub-20 do Vasco segue sua preparação intensa na busca por mais um título. Os Meninos da Colina enfrentam o Galo, neste domingo, às 20h, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. Título garante vaga na Libertadores da categoria.

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro- É um jogo muito importante, principalmente para mim e para o João (Pedro), por ser nosso último jogo na base. Falei no nosso vestiário na final da Copa do Brasil (contra o Bahia), que aquele lá seria nosso último. Mas agora temos mais uma oportunidade. O pessoal está focado, cabeça no lugar, todo mundo com o mesmo objetivo. Espero, se Deus quiser, fechar com chave de ouro, e ser campeão - disse o jovem Laranjeiras à VascoTV.

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O Gigante da Colina conquistou o Campeonato Carioca sobre o Botafogo e a Copa do Brasil sub-20, em cima do Bahia. O time Sub-20 chega com moral para mais um duelo decisivo na busca por um título inédito. Os meninos do Galo, por sua vez, conquistaram o Campeonato Brasileiro da categoria diante do Athletico-PR.