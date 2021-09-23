Meninos da Colina: Guga Maia, meia da equipe sub-17, assina contrato profissional com o Vasco até 2025

Crédito: Divulgação/Vasco

Em mais uma etapa do processo de renovações na base, o Vasco anunciou que o meia Guga Maia, da equipe sub-17, assinou contrato profissional, nesta quinta-feira. O novo vínculo do atleta com o Cruz-Maltino é válido até setembro de 2025, mesmo tempo de contrato do atacante GB, da mesma categoria, que assinou na quarta. O meio-campista chegou ao Vasco em 2014 e se destacou em várias categorias. Ele, atualmente, tem tido oportunidade mostrar seu futebol no sub-17 e agradou a comissão técnica. Na goleada sobre o Volta Redonda por 5 a 0, no último final de semana, o jogador ficou no banco, mas entrou bem no lugar de Pereira.

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A equipe sub-17 tem feito boas campanhas ao longo desta temporada, mas acabou sendo derrotada em duas finais para rivais. No Campeonato Brasileiro, os Meninos da Colina conseguiram uma boa vantagem no jogo de ida, mas foram derrotados pelo Flamengo, na volta, no Raulino de Oliveira. Na Copa Rio, perderam nos pênaltis para o Fluminense por 4 a 2, após dois empates.

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