Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Meninos da Colina: Guga Maia, meia da equipe sub-17, assina contrato profissional com o Vasco até 2025
futebol

Meninos da Colina: Guga Maia, meia da equipe sub-17, assina contrato profissional com o Vasco até 2025

O meio-campista chegou ao Vasco em 2014 e se destacou em várias categorias na base. O novo vínculo do jovem atleta com o Cruz-Maltino é válido até setembro de 2025...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 15:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 15:21
Crédito: Divulgação/Vasco
Em mais uma etapa do processo de renovações na base, o Vasco anunciou que o meia Guga Maia, da equipe sub-17, assinou contrato profissional, nesta quinta-feira. O novo vínculo do atleta com o Cruz-Maltino é válido até setembro de 2025, mesmo tempo de contrato do atacante GB, da mesma categoria, que assinou na quarta. O meio-campista chegou ao Vasco em 2014 e se destacou em várias categorias. Ele, atualmente, tem tido oportunidade mostrar seu futebol no sub-17 e agradou a comissão técnica. Na goleada sobre o Volta Redonda por 5 a 0, no último final de semana, o jogador ficou no banco, mas entrou bem no lugar de Pereira.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
A equipe sub-17 tem feito boas campanhas ao longo desta temporada, mas acabou sendo derrotada em duas finais para rivais. No Campeonato Brasileiro, os Meninos da Colina conseguiram uma boa vantagem no jogo de ida, mas foram derrotados pelo Flamengo, na volta, no Raulino de Oliveira. Na Copa Rio, perderam nos pênaltis para o Fluminense por 4 a 2, após dois empates.
+ Nene se tornou um dos 50 maiores artilheiros da história do Vasco. Relembre os gols do meia pelo Cruz-Maltino
Atualmente, o time dirigido pelo técnico Gustavo Caetano segue na disputa da Taça Guanabara da categoria e ocupa a terceira colocação com 13 pontos e um jogo a menos que os rivais. No sábado, na Gávea, o Vasco enfrentará o Flamengo, no clássico marcado para às 11h, pela 7ª rodada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã
Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados