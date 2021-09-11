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Meninos da Colina: Em Conselheiro Galvão, Vasco vence o Madureira pela Taça Guanabara Sub-17

Com gols de Barros, Paixão e GB, Cruz-Maltino voltou a vencer mais uma no estadual da categoria. Equipe volta a campo no dia 18, às 11h, contra o Volta Redonda, no Nivaldão...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 15:31

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 15:31
Crédito: Vitor Brügger/Vasco
A equipe sub-17 do Vasco derrotou o Madureira por 3 a 2, na tarde deste sábado, pela Taça Guanabara da categoria. No Estádio Conselheiro Galvão, Barros, Paixão e Roger marcaram os gols da vitória dos Meninos da Colina, que voltam a campo contra o Volta Redonda, dia 18, às 11h, no Estádio Nivaldo Pereira.O Vasco começou pressionando e conseguiu abrir o marcador logo no início. Na jogada, Barros tabelou com Hygor e Paulinho e a bola sobrou para o camisa 8 bater colocado, tirar do goleiro, e correr para o abraço. Logo em seguida, Barros apareceu novamente e arriscou de longe, mas o arqueiro do Tricolor suburbano fez uma defesa tranquila.
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Ao longo de todo primeiro tempo, o Cruz-Maltino pressionava, mas faltava pontaria. Paulinho foi mais um que tentou de longe, porém a bola passou por cima do gol. Diante da pressão, o Madureira não aguentou e sofreu o segundo gol. Hygor cruzou na área e Paixão estufou a rede.
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Na volta do intervalo, Roger marcou mais uma para a equipe de são Januário. O técnico Gustavo Caetano, então, decidiu fazer algumas alterações, e os donos da casa descontaram duas vezes. No entanto, o Gigante da Colina garantiu o resultado e voltou a vencer na competição, já que havia empatado com o Boavista na última rodada.
Confira a escalação do Vasco Sub-17 diante do Madureira
Léo, Hygor, Lyncon, Roger e Kauã Lucas; Lucas Eduardo (Caetano), Barros (Cristian) e Pereira (João Wesley); Paulinho (Rayan), Paixão (André) e GB (Estrella) – Técnico: Gustavo Caetano

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