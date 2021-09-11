Meninos da Colina: Em Conselheiro Galvão, Vasco vence o Madureira pela Taça Guanabara Sub-17

Crédito: Vitor Brügger/Vasco

A equipe sub-17 do Vasco derrotou o Madureira por 3 a 2, na tarde deste sábado, pela Taça Guanabara da categoria. No Estádio Conselheiro Galvão, Barros, Paixão e Roger marcaram os gols da vitória dos Meninos da Colina, que voltam a campo contra o Volta Redonda, dia 18, às 11h, no Estádio Nivaldo Pereira.O Vasco começou pressionando e conseguiu abrir o marcador logo no início. Na jogada, Barros tabelou com Hygor e Paulinho e a bola sobrou para o camisa 8 bater colocado, tirar do goleiro, e correr para o abraço. Logo em seguida, Barros apareceu novamente e arriscou de longe, mas o arqueiro do Tricolor suburbano fez uma defesa tranquila.

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Ao longo de todo primeiro tempo, o Cruz-Maltino pressionava, mas faltava pontaria. Paulinho foi mais um que tentou de longe, porém a bola passou por cima do gol. Diante da pressão, o Madureira não aguentou e sofreu o segundo gol. Hygor cruzou na área e Paixão estufou a rede.

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Na volta do intervalo, Roger marcou mais uma para a equipe de são Januário. O técnico Gustavo Caetano, então, decidiu fazer algumas alterações, e os donos da casa descontaram duas vezes. No entanto, o Gigante da Colina garantiu o resultado e voltou a vencer na competição, já que havia empatado com o Boavista na última rodada.

Confira a escalação do Vasco Sub-17 diante do Madureira