Meninos da Colina: Dois jogadores da base do Vasco são convocados pela Seleção Brasileira Sub-18

Crédito: Divulgação/Vasco

O técnico Dudu Patetuci anunciou, nesta terça-feira, a convocação da seleção brasileira Sub-18, que disputará a Revelations Cup entre os dias 9 e 17 de novembro. Entre os convocados estão dois jogadores da base do Vasco: os meio-campistas Andrey Santos e Marlon Gomes.Ambos os atletas disputam, nesta quarta-feira, o confronto de ida das quartas de finais do Campeonato Brasileiro Sub-20 diante do rival Flamengo, às 17h, em São Januário. O volante Andrey revelou a expectativa para o duelo, confira ao clicar aqui.

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Vale lembrar que, no início do mês, os atletas foram chamados para integrar a Seleção Brasileira Sub-18, para um período de treinamentos visando o desenvolvimento da geração que representará o Brasil no próximo Torneio Sul-Americano Sub-20, que acontece em 2023.

De acordo com o calendário da CBF, o Brasil medirá forças com os Estados Unidos, dia 10 de novembro, às 19h. Na segunda rodada, três dias depois, o adversário será o México, os donos da casa, às 21h.

Por fim, o Brasil encerra a participação contra a Colômbia no dia 16, às 19h. Os horários divulgados são de Brasília e os jogos da seleção brasileira serão realizados no Estádio Miguel Alemán Valdes, do Celaya Fútbol Club, no estado de Guanajuato.

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- O torneio permite a inscrição de jogadores nascidos em 2002. Mas vamos levar um grupo com um ano a menos, pois será aquele que disputará as competições em 2023 - explicou Dudu Patetuci, ao site oficial da CBF, e completou:

- É uma geração que estamos observando e desenvolvendo desde 2018 com a criação das seleções dos anos ímpares. Trabalhamos com eles na Granja Comary durante uma semana no início do mês. Esse período foi importante como preparação para a disputa da Revelations Cup - acrescentou.VEJA A LISTA DE CONVOCADOS

Goleiros:Kauã - Clube de Regatas do FlamengoMycael - Club Athletico ParanaenseNatan - Sociedade Esportiva Palmeiras

ZagueirosJoão Pedro - Club Athletico ParanaenseLucas Belezi - Sport Club Corinthians PaulistaRobert - Sport Club Corinthians PaulistaWeverton - Cruzeiro Esporte Clube

LateraisAndre Dhominique - Esporte Clube BahiaLucas Kawan - Grêmio Foot-Ball Porto AlegrenseCuiabano - Grêmio Foot-Ball Porto AlegrensePatryck - São Paulo Futebol Clube

Meio campistasAlexandre Lopes -Clube Atlético MineiroAndrey - Club de Regatas Vasco da GamaJader - Club Athletico ParanaenseJuninho - Club Athletico ParanaenseKeven - Sport Club Corinthians PaulistaMarlon Gomes - Club de Regatas Vasco da Gama