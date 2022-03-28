Meninos da base do Vasco assistem palestra sobre educação financeira

O Vasco deu sequência ao ciclo de palestras para os meninos da base, no salão de Beneméritos de São Januário. As categorias Sub-20 e Sub-17 aprenderam um pouco sobre Educação Financeira com o executivo do mercado financeiro Gilvan Bueno, de 40 anos. O profissional falou com os atletas e os orientou sobre carreira, tempo e como administrar seus recursos. Durante a palestra, Gilvan explicou aos jovens que tentou ser jogador de futebol durante sua adolescência, porém não conseguiu obter êxito nesta carreira. A partir disso, trabalhou como garçom e anos depois entrou para o ramo do mercado financeiro. A inspiração foi o o filme “À Procura da Felicidade”, estrelado por Will Smith.

Desde 2020, o profissional investe na educação financeira e ajuda jovens a obter certificações da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

– Essa manhã foi uma oportunidade de conseguir passar para esses atletas que o sonho de se tornar jogador de futebol ele tem um prazo de duração, que gira em torno de 10, 15 anos, onde uma grande maioria ganha pouco. E conseguir passar isso pra eles, aos 17, 18, 19 anos, que eles tenham essa consciência do que está acontecendo, como está sendo? Como vai ser a vida deles quando acabar a carreira? Até um atleta veio me procurar após a palestra perguntando isso - disse Gilvan, e emendou:

- E fiz uma pergunta muito curiosa para eles, que é o seguinte. Até quantos anos vocês pretendem viver? Foi engraçado que muitos disseram: 80, 90 anos… então, se a sua carreira começa aos 17 e você vai jogar até aos 34, 35 e quer viver até os 80 anos, como você faz pra viver e guardar? Esse foi o ponto auge pra mim contou, e acrescentou:

- Muito emocionante porque eu já tentei ser atleta e não consegui. Então conseguir passar isso pra eles, que é uma situação que assola mais de 40 milhões de brasileiros, foi uma situação muito importante. E também gostaria de parabenizar o Vasco por criar esse projeto de Educação Financeira para atletas, até porque o dinheiro traz problema emocional. Às vezes o cara perde desempenho e performance porque está mal de grana, gastando muito, preocupado com o extracampo – explicou.

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A palestra contou também com o Gerente Geral da Base do Vasco, Rodrigo Dias, que falou sobre a importância dessa iniciativa. Ele destacou que essas conversas vão além da formação técnica, mas também englobam a formação do atleta como homem e cidadão.

– Nós retomamos este ciclo de palestras, é o primeiro deste ano, de diversas palestras socioeducativas que são importantes para abordarmos com os meninos. Sobre diversos temas que permeiam o dia a dia dos nossos atletas que estão no processo de formação. É muito importante a gente, pensando na educação dele, abordar temas como o de hoje, que foi Educação Financeira. Eles já recebem um certo valor. Quem tem contrato de formação, recebe mensalmente um valor, quem tem contrato profissional e ganham um pouco mais - salientou, e completou:

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- Todos nós temos um ciclo de vida e precisamos gerenciar esse recurso, então é de fundamental importância a gente estar dando condições, não só com a equipe de profissionais que o Vasco possui para contribuir na formação e no desenvolvimento, mas o ciclo de palestras traz informações e conhecimentos complementares para eles. Foi muito proveitoso. Tivemos Gilvan falando um pouco mais sobre como gerir, administrar, utilizar esses recursos com sabedoria e é isso que a gente busca. Aqui na base do Vasco a gente pensa, antes do atleta, em desenvolver, educar e contribuir na formação do ser humano como um todo - finalizou Rodrigo.