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futebol

Menino da Colina: Vasco renova o contrato do lateral-esquerdo Julião

O jogador faz parte da equipe Sub-20 e é da Geração 2003, que conta com nomes como os goleiros Cadu e Pablo, o zagueiro Pimentel e os meias Marlon Santos e Marlon Gomes...
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Publicado em 

09 mar 2022 às 20:46

Publicado em 09 de Março de 2022 às 20:46

O Vasco acertou a extensão de contrato do lateral-esquerdo Julião, destaque das categorias de base do clube, até fevereiro de 2025. O jogador foi um dos destaques da equipe Sub-20. Ele faz parte da Geração 2003, que conta com outros nomes como os goleiros Cadu e Pablo, o zagueiro Pimentel e os meias Marlon Santos e Marlon Gomes.– Estou muito feliz com essa renovação. É uma experiência muito importante pra mim, mais uma renovação com o Vasco. Acho que estou no caminho certo, passando por todas as etapas para chegar no profissional. Estou me preparando muito para ajudar o Sub-20 e tenho certeza que foi mais um passo nessa caminhada – disse o jogador ao site oficial do clube carioca.
Na temporada passada, o lateral foi muito utilizado pelo treinador Igor Guerra e se mostrou polivalente. Além de atuar na lateral, ele também esteve em campo como zagueiro. O atleta chegou ao Vasco em 2015, quando ainda tinha 12 anos e teve destaque nas categorias que passou.
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- Tive um bom início de ano, com um bom desempenho na Copinha. Espero manter essa performance ao longo do ano e conquistar ainda mais coisas boas pela frente - finalizou.
Crédito: JuliãorenovoucontratocomoVascoaté fevereirode2025(Foto:MatheusBabo/Vasco

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