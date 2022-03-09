Menino da Colina: Vasco renova o contrato do lateral-esquerdo Julião

O Vasco acertou a extensão de contrato do lateral-esquerdo Julião, destaque das categorias de base do clube, até fevereiro de 2025. O jogador foi um dos destaques da equipe Sub-20. Ele faz parte da Geração 2003, que conta com outros nomes como os goleiros Cadu e Pablo, o zagueiro Pimentel e os meias Marlon Santos e Marlon Gomes.– Estou muito feliz com essa renovação. É uma experiência muito importante pra mim, mais uma renovação com o Vasco. Acho que estou no caminho certo, passando por todas as etapas para chegar no profissional. Estou me preparando muito para ajudar o Sub-20 e tenho certeza que foi mais um passo nessa caminhada – disse o jogador ao site oficial do clube carioca.