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Meninas da Colina: Vasco goleia o Pérolas Negras e garante vaga nas semifinais do Carioca feminino

Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Juanny (2), Carol (2), Anny e Bebel. Equipe chegou aos 21 pontos e marcou 43 gols e sofreu 5, até o momento, em nove rodadas...
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Publicado em 

06 nov 2021 às 18:01

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 18:01

Crédito: A equipe de futebol feminino do Vasco está nas semifinais do Campeonato Carioca (Matheus Lima / Vasco
As Meninas da Colina venceram mais uma no Campeonato Carioca. Na tarde deste sábado, o Vasco goleou o Pérolas Negras por 6 a 0, no CT Artsul, e garantiu vaga nas semifinais da competição. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Juanny (2), Carol (2), Anny e Bebel.Com mais um triunfo, a equipe ocupa a quarta colocação da Taça Guanabara e avançou às semifinais do Campeonato Carioca feminino com duas rodadas de antecedência. Até o momento, o time tem 21 pontos, marcou 43 gols e sofreu apenas 5 em nove rodadas
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Restam dois jogos para o fim da primeira fase. Na quinta-feira, às 15h, as meninas voltam a campo contra o Duque de Caxias, no Ct Artsul. Três dias depois, o Vasco encerra a Taça Guanabara, às 15h, no domingo (14), contra o Barcelona, também no CT Artsul.
+ Complicou! Após mais uma derrota, Vasco tem apenas 1% de chance de conquistar o acesso à Série A
Na última quinta-feira, o treinador da equipe, Antony Menezes recebeu uma homenagem pelos seus 10 anos de Vasco. O comandante completou uma década à frente da equipe e disse que ficou surpreso e emocionado com a lembrança. Antes de ser treinador, o profissional atuou em diversas modalidades como no futsal e no fut7.

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