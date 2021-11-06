Meninas da Colina: Vasco goleia o Pérolas Negras e garante vaga nas semifinais do Carioca feminino

Crédito: A equipe de futebol feminino do Vasco está nas semifinais do Campeonato Carioca (Matheus Lima / Vasco

As Meninas da Colina venceram mais uma no Campeonato Carioca. Na tarde deste sábado, o Vasco goleou o Pérolas Negras por 6 a 0, no CT Artsul, e garantiu vaga nas semifinais da competição. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Juanny (2), Carol (2), Anny e Bebel.Com mais um triunfo, a equipe ocupa a quarta colocação da Taça Guanabara e avançou às semifinais do Campeonato Carioca feminino com duas rodadas de antecedência. Até o momento, o time tem 21 pontos, marcou 43 gols e sofreu apenas 5 em nove rodadas

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Restam dois jogos para o fim da primeira fase. Na quinta-feira, às 15h, as meninas voltam a campo contra o Duque de Caxias, no Ct Artsul. Três dias depois, o Vasco encerra a Taça Guanabara, às 15h, no domingo (14), contra o Barcelona, também no CT Artsul.

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