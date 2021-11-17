Meninas da Colina: Vasco goleia o América na estreia do Campeonato Carioca feminino Sub-18

A equipe sub-18 de futebol feminino do Vasco estreou com o pé direito no Campeonato Carioca. As Meninas da Colina golearam o América por 10 a 0, no Estádio Nivaldo Pereira. Os gols foram marcados por Amandinha (2), Dudinha (4), Ingrid (3) e Parazinha. O próximo compromisso do time será diante do Barra Mansa, às 15h, na quarta, dia 24.Com segurança, o Vasco impôs o seu ritmo de jogo e abriu o placar com apenas quatro minutos de jogo com Amandinha. No minuto seguinte, a atleta se aproveitou de uma jogada de escanteio e estufou a rede novamente. O terceiro gol saiu aos 15, com Dudinha, que acertou uma finalização de fora da área.