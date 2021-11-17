Meninas da Colina: Vasco goleia o América na estreia do Campeonato Carioca feminino Sub-18

A equipe sub-18 de futebol feminino do Vasco estreou com o pé direito no Campeonato Carioca. As Meninas da Colina golearam o América por 10 a 0, no Estádio Nivaldo Pereira. Os gols foram marcados por Amandinha (2), Dudinha (4), Ingrid (3) e Parazinha. O próximo compromisso do time será diante do Barra Mansa, às 15h, na quarta, dia 24.Com segurança, o Vasco impôs o seu ritmo de jogo e abriu o placar com apenas quatro minutos de jogo com Amandinha. No minuto seguinte, a atleta se aproveitou de uma jogada de escanteio e estufou a rede novamente. O terceiro gol saiu aos 15, com Dudinha, que acertou uma finalização de fora da área.
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Com mais dois gols de Ingrid e de Dudinha, o Cruz-Maltino terminou o primeiro tempo com 7 a 0 no placar. Na volta do intervalo. o América teve a chance de diminuir com um pênalti, mas a goleira Bibi defendeu. Em seguida, Dudinha marcou novamente, e dupla Parazinha e Ingrid completaram a goleada.
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O Vasco entrou em campo com a seguinte escalação: Bibi, Larissa (Parazinha), Janaína (Rayssa), Yngrid, Maria Eduarda, Thalia, Amandinha (Aline), Mayara (Rayssa Miranda), Ingrid, Bruna (Giovanna), Dudinha (Luciana). técnico: Leonardo Bento