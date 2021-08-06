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Meninas da Colina: Equipe de futebol feminino do Vasco empata amistoso com a Seleção Sub-17

Na Granja Comary, Cruz-Maltino ficou no empate com a seleção brasileira sub-17 por 4 a 4.  Grupo segue preparação para a disputa do Campeonato Carioca Adulto e Sub-18...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 16:37

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 16:37
Crédito: Thaís Magalhães/CBF
Em fase de preparação, as Meninas da Colina entraram em campo nesta última quinta-feira diante da Seleção Brasileira Sub-17. O jogo-treino terminou empatado por 4 a 4 na Granja Comary. Com isso, as atletas Pimentinha (2), Luana e Dani Barão marcaram os gols da equipe de futebol feminino do Vasco da Gama.
+ Confira e simule a Série B do Campeonato Brasileiro A equipe, que é comandada pelo técnico Antony Menezes, segue mais uma etapa de preparação para as competições da temporada. Entre os principais desafios, as meninas vascaínas terão pela frente o Campeonato Carioca Adulto e Sub-18.
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O grande destaque pelo lado do Cruz-Maltino foi Pimentinha, que marcou balançou a rede em duas oportunidades. A atleta recentemente concedeu uma entrevista ao site oficial da CBF e falou sobre a carreira e a importância do projeto social da entidade no seu desenvolvimento como atleta profissional de futebol.
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Durante a partida, a atacante Carol marcou dois gols e se destacou com bom futebol, sendo uma das melhores opções ofensivas da Seleção Brasileira Sub-17. Vale destacar que o Brasil é comandado pela técnica Simone Jatobá, que esteve à beira do campo no duelo.

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