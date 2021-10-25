Menezes, zagueiro do Vasco Sub-20, projeta duelo de volta contra o Flamengo: 'Trabalhamos muito forte'

Depois de vencer por 2 a 1 no jogo de ida, a equipe Sub-20 do Vasco volta a campo diante do Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Os Meninos da Colina decidem a vaga, nesta terça-feira, às 15h15, na Gávea. Capitão do time, o zagueiro Menezes projetou o duelo e falou sobre a preparação para sair de campo com a classificação. - Expectativa está muito boa. Fizemos uma ótima semana de treinos. Sabemos que será um jogo difícil, mas o Igor (técnico) usou uma estratégia para conseguirmos a vantagem no primeiro jogo e usarmos o placar a nosso favor no confronto de volta. Agora vamos firme e esperamos que dê tudo certo - disse Menezes, em entrevista ao site oficial do clube carioca.
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Além disso, o camisa 3 disse que o rival tende a pressionar nos minutos iniciais e que o Vasco deve explorar os espaços deixados pela defesa rubro-negra. O defensor elogiou a semana de treinos e a preparação do técnico Igor Guerra visando o jogo decisivo.
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- A semana de treinamentos foi boa. Acredito que eles venham com uma marcação alta nos primeiros minutos. Nós estamos focados, trabalhamos muito forte durante a semana e vamos tentar aproveitar os espaços para sair classificado - finalizou.