Menezes, zagueiro do Vasco Sub-20, projeta duelo de volta contra o Flamengo: 'Trabalhamos muito forte'

Depois de vencer por 2 a 1 no jogo de ida, a equipe Sub-20 do Vasco volta a campo diante do Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Os Meninos da Colina decidem a vaga, nesta terça-feira, às 15h15, na Gávea. Capitão do time, o zagueiro Menezes projetou o duelo e falou sobre a preparação para sair de campo com a classificação. - Expectativa está muito boa. Fizemos uma ótima semana de treinos. Sabemos que será um jogo difícil, mas o Igor (técnico) usou uma estratégia para conseguirmos a vantagem no primeiro jogo e usarmos o placar a nosso favor no confronto de volta. Agora vamos firme e esperamos que dê tudo certo - disse Menezes, em entrevista ao site oficial do clube carioca.