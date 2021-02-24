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Mendy faz golaço no final, Real Madrid vence a Atalanta e larga em vantagem nas oitavas da Champions

Lateral-esquerdo é o principal nome do jogo ao provocar expulsão de Freuler no primeiro tempo e marca gol da vitória aos 40 minutos da etapa final na cidade de Bérgamo...
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Publicado em 

24 fev 2021 às 18:55

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 18:55

Crédito: TIZIANA FABI / AFP
Hala, Madrid. Maior campeão da Champions League, o Real Madrid deu um passo importante no sonho da conquista da 14ª Orelhuda de sua história. Nesta quarta-feira, o clube espanhol visitou a Atalanta no jogo de ida das oitavas de final e, com gol de Mendy, venceu por 1 a 0 em Bérgamo.
NO APAGAR DAS LUZESQuando o empate parecia definitivo, o Real Madrid abriu o placar com o lateral Mendy. Aos 40 minutos da etapa final, Kroos bateu escanteio curto para Modric, que entregou para o francês. Com o pé direito, o camisa 23 acertou lindo chute no canto de Gollini para decretar a vitória merengue.
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SITUAÇÃO INDEFINIDACom o empate em 0 a 0, o Real Madrid avançará para as quartas de final com qualquer vitória no jogo de volta. Da mesma forma, os italianos também avançam com um simples triunfo. Nova igualdade no placar leva a partida para a prorrogação. O empate com gols, porém, favorece a Atalanta.
SEQUÊNCIA​Real Madrid e Atalanta se enfrentam no dia 16 de março pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. A partida acontecerá no Estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinamentos merengue, em Madri.

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