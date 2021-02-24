Mendy faz golaço no final, Real Madrid vence a Atalanta e larga em vantagem nas oitavas da Champions

Crédito: TIZIANA FABI / AFP

Hala, Madrid. Maior campeão da Champions League, o Real Madrid deu um passo importante no sonho da conquista da 14ª Orelhuda de sua história. Nesta quarta-feira, o clube espanhol visitou a Atalanta no jogo de ida das oitavas de final e, com gol de Mendy, venceu por 1 a 0 em Bérgamo.

NO APAGAR DAS LUZESQuando o empate parecia definitivo, o Real Madrid abriu o placar com o lateral Mendy. Aos 40 minutos da etapa final, Kroos bateu escanteio curto para Modric, que entregou para o francês. Com o pé direito, o camisa 23 acertou lindo chute no canto de Gollini para decretar a vitória merengue.

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SITUAÇÃO INDEFINIDACom o empate em 0 a 0, o Real Madrid avançará para as quartas de final com qualquer vitória no jogo de volta. Da mesma forma, os italianos também avançam com um simples triunfo. Nova igualdade no placar leva a partida para a prorrogação. O empate com gols, porém, favorece a Atalanta.