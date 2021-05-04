Memphis Depay busca casa para morar em Barcelona

Memphis Depay, atacante do Lyon, esteve em Barcelona na última quarta-feira em busca de uma nova casa, segundo revelou o "Mundo Deportivo". O principal nome do clube francês termina seu contrato no próximo dia 30 de junho e é alvo do time catalão para a próxima temporada a pedido do técnico Ronald Koeman.O holandês esteve na cidade acompanhado de familiares e amigos, o que demonstra o interesse do atleta em vestir a camisa blaugrana em um futuro próximo. O interesse é recíproco, uma vez que os culés querem contar com o centroavante por conta de sua qualidade, idade, mas também pelo difícil contexto econômico e o jogador chegaria sem custos.