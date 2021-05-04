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futebol

Memphis Depay busca casa para morar em Barcelona

Atacante do Lyon está próximo do fim do contrato e pode se tornar jogador do clube catalão na próxima temporada a pedido do técnico Ronald Koeman...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 13:04

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 13:04
Crédito: VALERY HACHE / AFP
Memphis Depay, atacante do Lyon, esteve em Barcelona na última quarta-feira em busca de uma nova casa, segundo revelou o "Mundo Deportivo". O principal nome do clube francês termina seu contrato no próximo dia 30 de junho e é alvo do time catalão para a próxima temporada a pedido do técnico Ronald Koeman.O holandês esteve na cidade acompanhado de familiares e amigos, o que demonstra o interesse do atleta em vestir a camisa blaugrana em um futuro próximo. O interesse é recíproco, uma vez que os culés querem contar com o centroavante por conta de sua qualidade, idade, mas também pelo difícil contexto econômico e o jogador chegaria sem custos.
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O empresário de Depay esteve em Barcelona no último mês de abril para negociar os termos do contrato, mas não há nenhum confirmação sobre sua contratação. O atacante tem 21 gols e 10 assistências em 38 partidas disputadas na temporada.

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