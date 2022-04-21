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Membros de torcida organizada protestam contra o time do Vasco no embarque para Santa Catarina

Integrantes cobraram o técnico Zé Ricardo, o gerente geral Carlos Brazil e jogadores como Nene. Delegação estava chegando no Galeão e joga contra a Chapecoense nesta sexta-feira...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 17:50
O clima de tensão escalou um nível no Vasco. Na chegada da delegação ao Aeroporto do Galeão, nesta quinta-feira, membros da torcida organizada "Ira Jovem" cobraram os jogadores, o técnico Zé Ricardo e o gerente geral Carlos Brazil. Vídeos com as cobranças foram publicados na página do grupo no Instagram.O Cruz-Maltino viaja nesta quinta-feira e enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira. A partida será na Arena Condá, em Chapecó (SC). Não foram vistas agressões. A pressão foi feita a centímetros e de forma individual, antes de a delegação entrar no saguão do aeroporto.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco vem de atuações ruins e empatou os dois primeiros jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, houve quase três semanas de treinos. Também por isso Zé Ricardo está pressionado no cargo.
Crédito: CobrançasaoVasconatardedestasexta-feiraforamduras(Foto:Reprodução/Instagram

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