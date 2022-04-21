Membros de torcida organizada protestam contra o time do Vasco no embarque para Santa Catarina

O clima de tensão escalou um nível no Vasco. Na chegada da delegação ao Aeroporto do Galeão, nesta quinta-feira, membros da torcida organizada "Ira Jovem" cobraram os jogadores, o técnico Zé Ricardo e o gerente geral Carlos Brazil. Vídeos com as cobranças foram publicados na página do grupo no Instagram.O Cruz-Maltino viaja nesta quinta-feira e enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira. A partida será na Arena Condá, em Chapecó (SC). Não foram vistas agressões. A pressão foi feita a centímetros e de forma individual, antes de a delegação entrar no saguão do aeroporto.