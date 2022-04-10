Melhores chances com ele? Fluminense deverá ter Ganso de volta na Copa Sul-Americana

O Fluminense que empatou sem gols com o Santos, no último sábado, não teve um dos principais jogadores do time nos últimos jogos: Ganso não ficou nem no banco de reservas, preservado. Mas o meia vai retornar para o jogo contra o Junior Barranquilla (COL), pela Copa Sul-Americana. Quem projeta é Abel Braga. O treinador imagina também que a partida deste fim de semana poderia ter terminado com melhor resultado para o Tricolor.- Não gosto de falar isso, mas, com o Ganso, com certeza, pelo momento que ele está atravessando, poderia ser um pouquinho diferente. Não sei. Ou poderia ser pior. Porque o Santos entrou com três volantes. Dificultou bastante. Poderia ser difícil com ele também. Mas nesses últimos jogos, como o crescimento da equipe deu-se com ele e ele tem uma clarividência muito grande, não é de intensidade, mas é de uma inteligência rara - exaltou o comandante.