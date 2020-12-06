Melhor visitante do Brasileiro, Flamengo já sabe a nova data para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo voltou a ser indigesto como visitante neste Campeonato Brasileiro. No último sábado, a vítima foi o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, em duelo que encorpou o melhor aproveitamento da competição neste quesito, pertencente ao Rubro-Negro. E o clube já sabe a nova data para o duelo diante do Grêmio, também fora de casa, válido pela 23ª rodada. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) remarcou o confronto, que seria disputado no último 28 e foi adiado por conta dos compromissos das equipes na Libertadores. Agora, Flamengo e Grêmio jogarão na Arena tricolor no dia 27 de janeiro, às 19h.

Se depender do retrospecto, o Fla voltará de Porto Alegre com pontuação na bagagem, uma vez que a equipe carioca detém o admirável aproveitamento de 63,8% como visitante, com sete vitórias e dois empates, em 12 jogos até aqui. Nenhum clube no Brasileiro-2020 possui números melhores.

Contudo, a missão agora é em casa. Aliás, os dois próximos compromissos: contra Santos e Bahia. O jogo diante do Peixe será domingo que vem (13), no Maracanã, onde o Flamengo possui apenas cinco vitórias. É o momento ideal para o time de Rogério Ceni encontrar um equilíbrio e engrenar de vez na briga pelo título do Brasileirão.

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Os jogos do Flamengo como visitante no Brasileiro-2020: