Melhor visitante, Atlético-MG fica bem perto do título do Brasileirão

Zaracho, meia do Galo, marcou o gol da vitória sobre o Furacão Crédito: Pedro Souza/Atlético

O Atlético-MG deu mais um passo rumo ao título. Com gol de Zaracho, o Galo derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na tarde desta terça-feira (16), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, em Curitiba, e chegou a 71 pontos, com 11 a mais que o Flamengo. De olho na final da Sul-Americana, no sábado, contra o Bragantino, o Furacão entrou em campo com os reservas e permanece na 11ª posição, com 41 pontos.

Foi um duelo duro para o Galo, que contou mais uma vez com o talento e bom entrosamento do seus homens de frente. Keno, Hulk e Zaracho fizeram uma grande jogada no gol que garantiu os três pontos fora de casa.

O time alvinegro conseguiu 28 dos seus 71 pontos. O melhor aproveitamento de toda a Série A do Brasileirão como visitante. O Galo chegou a sua 22ª vitória e, se o histórico do campeonato prevalecer, até com 74 pontos pode se sagrar campeão.