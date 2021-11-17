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Melhor visitante, Atlético-MG fica bem perto do título do Brasileirão

O time alvinegro conseguiu 28 dos seus 71 pontos atuando fora de casa. Um visitante muito indigesto
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2021 às 22:32

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 22:32

Atlético-MG
Zaracho, meia do Galo, marcou o gol da vitória sobre o Furacão Crédito: Pedro Souza/Atlético
O Atlético-MG deu mais um passo rumo ao título. Com gol de Zaracho, o Galo derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na tarde desta terça-feira (16), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, em Curitiba, e chegou a 71 pontos, com 11 a mais que o Flamengo. De olho na final da Sul-Americana, no sábado, contra o Bragantino, o Furacão entrou em campo com os reservas e permanece na 11ª posição, com 41 pontos. 
Foi um duelo duro para o Galo, que contou mais uma vez com o talento e bom entrosamento do seus homens de frente. Keno, Hulk e Zaracho fizeram uma grande jogada no gol que garantiu os três pontos fora de casa.
O time alvinegro conseguiu 28 dos seus 71 pontos. O melhor aproveitamento de toda a Série A do Brasileirão como visitante. O Galo chegou a sua 22ª vitória e, se o histórico do campeonato prevalecer, até com 74 pontos pode se sagrar campeão. 
O Atlético encara o Juventude no sábado, às 19h, no Mineirão. Pelo Brasileiro, Furacão entra em campo no dia 24 de novembro, contra o São Paulo.

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