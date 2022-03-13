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Melhor em campo, Renato Augusto elogia atuação do Corinthians: 'Para início de trabalho, está muito bom'

Meia marcou um dos gols da goleada do Timão sobre a Ponte Preta na Neo Química Arena...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 21:21

Publicado em 12 de Março de 2022 às 21:21

Eleito o melhor jogador em campo, o meio-campista Renato Augusto já vê uma evolução no time do Corinthians sob o comando do novo técnico, o português Vítor Pereira. O Timão fez 5 a 0 na Ponte Preta na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, e elogiou o desempenho dos atletas que estiveram em campo.
+ Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022- Tivemos mais tempo para trabalhar até para o 'mister' passar o que quer. Começamos a jogar no campo do adversário, e o time evoluiu. Quem entrou, entrou bem, e isso mostra a força do grupo que vamos precisar para a temporada toda - falou o jogador, após a vitória em casa.
- Você rouba a bola no campo adversário, você descansa mais. A melhor maneira de jogar, para mim, é recuperar a bola mais rápido, pois você descansa mais. Precisamos ainda aprimorar muita coisa. Para início de trabalho, está muito bom - completou Renato Augusto.
Este foi o segundo jogo do comandante português à frente do Timão, e a primeira vitória. Na estreia, Vítor Pereira viu seu time sair de campo derrotado pelo São Paulo, por 1 a 0.
Crédito: RenatoAugustosegurandooprêmiodeCraquedoJogo(Foto:FelipeSzpak/Ag.Corinthians

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