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Melhor em campo pelo Corinthians, Adson recebe elogios de Renato Augusto: 'É só o começo'

Jovem meia-atacante marcou dois gols na vitória do Timão sobre o Ceará e foi muito elogiado pelo camisa 8. Ele também foi eleito o melhor em campo pela transmissão...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 19:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 19:08
Crédito: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians
A tarde do torcedor do Corinthians foi de muita felicidade na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, na Neo Química Arena. Muito disso se deve ao grande desempenho de Adson dentro de campo, marcando dois gols na partida e encaminhando o triunfo corintiano. Não é à toa que ele foi elogiado até mesmo pelo outro destaque do duelo: o ídolo e experiente Renato Augusto.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Eleito pela transmissão da TV Globo como o melhor em campo diante do Vozão, o jovem meia-atacante comemorou sua atuação na tarde deste domingo e destacou o fato de o time ter feito o que Sylvinho pediu
- Graças a Deus a gente pôde fazer uma excelente partida hoje, semana cheia, semana boa de trabalho, conseguimos fazer o que o professor Sylvinho passou para a gente e fico feliz de sair com o resultado positivo dentro de campo.Adson recebeu o troféu de melhor em campo das mãos de Renato Augusto, que completou a vitória com um golaço no segundo tempo. O camisa 8, que fazia sua reestreia pelo clube, não poupou elogios ao jovem companheiro.
- Primeiro dar os parabéns para ele, vem treinado muito bem, a gente tem conversado bastante durante os treinos, pode se transformar numa válvula de escape forte para o time. Então dar os parabéns, e dizer que isso é só o começo, não adianta ser só o primeiro jogo, é passo a passo - afirmou Renato.
O Corinthians terá mais uma semana cheia de treinamentos antes de enfrentar o Athletico-PR, no próximo domingo, pela 17ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente, o Timão ocupa a oitava posição na tabela, com 21 pontos.

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