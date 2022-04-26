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Melhor em campo, Bernardo Silva se diz feliz pela vitória, mas afirma que placar podia ser melhor: 'Frustrante'

Português marcou um golaço no segundo tempo no triunfo do Manchester City sobre o Real Madrid, mas cita frustração com gols sofridos. Duelo de volta será na próxima semana...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 19:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 19:32
Eleito o melhor em campo na vitória do Manchester City sobre o Real Madrid nesta terça-feira, por 4 a 3, pela semifinal da Champions League, o meia-atacante Bernardo Silva celebrou o resultado, mas afirmou que sua equipe poderia ter ido melhor. Segundo o português, os três gols sofridos foram "frustrantes".- Mais feliz pela vitória. Claro que poderíamos ter feito mais um ou dois gols e ter aguentado mais a vantagem. A sensação é de que fizemos uma boa partida. Pressionamos Real Madrid, pressionamos. Frustrante não ter conseguido um resultado melhor - disse o português, que completou:
- Não sabemos o que esperar do próximo jogo, porque não sabemos como o Real vai jogar em frente dos seus torcedores.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Champions League
Sobre o jogo de volta, Bernardo Silva declarou que o Manchester City precisa dar o melhor para manter a vantagem em busca de mais uma vaga na final. O atleta também disse que o Real Madrid é um dos melhores times do mundo.
- Temos que dar o nosso melhor para manter a vantagem e será um grande jogo entre as duas maiores equipes do mundo. Vamos competir para garantir um lugar na final - frisou.
+ Bayern e PSG campeões! Saiba como estão as disputas por título nas ligas da Europa
Bernardo Silva também elogiou o atacante Gabriel Jesus, que está em grande fase. O brasileiro marcou um dos gols da partida.
- O Gabriel está numa forma fantástica. É um grande jogador e com o talento que tem, a forma como corre, como pressiona, para mim, é um dos jogadores mais importantes que temos - finalizou.
Crédito: BernardoSilvafoieleitopelaUefaomelhoremcamponavitóriadoManchesterCity(Foto:OLISCARFF/AFP

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